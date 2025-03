¿Sorpresivo? Esta fue la participante que el 'Negro' Salas dejó en la placa de nominación de La Casa de los Famosos

En la noche del 30 de marzo se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos y Colombia tomó la decisión de que Luis Fernando Salas, más conocido con el 'Negro', era el participante que tenía que abandonar el reality.

Esta vez estuvieron siete famosos en la placa de nominación. Se trata de La Liendra, Yina Calderón, Camilo Trujillo, Mateo Varela, Fernando Solórzano, Lady Tabares y el 'Negro' Salas.

Por lo tanto, luego de las votaciones, el veredicto quedó de la siguiente manera:

Yina Calderón: 25,59%.

La Liendra: 18,09%

Mateo Varela: 17,65%.

'Flaco' Solórzano: 15,01%.

Camilo Trujillo: 9,13%.

Lady Tabares: 9,05%.

El 'Negro' Salas: 5,48%.

En consecuencia, al igual que la penúltima semana, un integrante de los 'lavaplatos' tuvo que decirle adiós a 'la casa más famosa de Colombia'. Sin embargo, este lunes 31 de marzo, durante la gala principal, se conectará nuevamente con los participantes que siguen en el reality para entregarles un último mensaje.

¿A quién dejó el 'Negro' Salas en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

"Dejaré a Lady porque, desafortunadamente, es la persona con la que menos afinidad llegué a tener, sin decir que no la tuvimos del todo", aseguró el 'Negro' Salas cuando se confirmó su eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"En algún momento también tuve poca afinidad con 'La Toxi', pero pudimos hablar, e igual pasó con Yina", agregó el reconocido actor que permaneció nueve semanas en 'la casa más famosa del país'.

De esa manera, Lady Tabares tendrá que intentar obtener la salvación a lo largo de esa nueva semana o, de lo contrario, irá nuevamente a la sala de eliminación durante el próximo domingo 6 de abril.

¿Cómo reaccionó Lady Tabares tras quedar en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Después de que todos los participantes salvados terminaron de ingresar a la casa, la mayoría se hizo frente a la pantalla en la que se avisa cuál es el nominado y quedaron completamente sorprendidos.

Incluso, Karina se preguntó el porqué de esa decisión y reconoció que le parecía muy extraño. Mientras tanto, Lady Tabares indicó que ahí había podido confirmar que el 'Negro' era un participante en el que no se podía confiar totalmente.

"Mire, ahí están las sorpresas. De pronto fue por lo que le he manifestado en el 'brunch'. Le dije que era 'falso' o algo así", declaró la actriz.

"Y así fue en el otro 'brunch' porque cuando yo respondí por primera vez, él ahí mismo también me dijo que me devolvía el favor. Yo nunca discutí con él, pero no importa y que sea lo que Dios quiera", concluyó.