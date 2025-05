¿Norma Nivia seguirá viviendo con su ex? La respuesta que dio tras salir de La Casa de los Famosos

Tras su reciente eliminación de La Casa de los Famosos Colombia, Norma Nivia ha estado atendiendo a medios de comunicación y una de la preguntas que más le han hecho es si seguirá viviendo con su ex novio, lo que hacía antes de ingresar a La Casa de los Famosos.

La actriz sorprendió al contar que, antes de entrar al reality, vivía con su expareja, con quien mantenía una buena relación. Aunque no eran pareja, compartían el mismo apartamento que habían comprado juntos y que, según ella, ambos "amaban".

“No quiero volver a esa situación”: Norma Nivia

En declaraciones a Infobae, Norma fue clara sobre sus planes:, pues no quiere seguir viviendo con su ex, luego de comenzar una relación con Mateo (Peluche) al interior del reality.

“Yo se lo he pedido demasiado a la vida, al Universo… por favor, cuando yo salga que eso ya esté vendido, que mis cosas estén empacadas y no tenga que volver a esa situación”, confesó. Aunque no tiene su celular a la mano, está convencida de que el proceso de venta ya se concretó.

Además, recordó que antes no le molestaba compartir el espacio porque estaba sola, pero ahora que su panorama sentimental cambió, reconoce que “vivir con el ex podría ser una situación incómoda”.

La historia del apartamento y el ex novio de Norma Nivia

Norma explicó que ambos decidieron remodelar el apartamento tras su ruptura, y como el lugar era amplio, optaron por seguir allí, cada uno en su propio espacio. “Nos pareció que estaba bien, lo suficientemente grande como para compartir sin tener que estar juntos”, afirmó.

Hoy, con su historia junto a Mateo tomando forma, la actriz cree que es momento de cerrar ese capítulo y comenzar uno nuevo. “Todo el Universo va a conspirar para que eso se dé”, dijo convencida.

Así, Norma Nivia se prepara para una nueva etapa, lejos de su ex y quizá con Mateo, quien espera que llegue a la final de La Casa de los Famosos Colombia.