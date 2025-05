En 'shock': así reaccionó Norma Nivia a la presunta infidelidad de Karina García con el ex de Marcela Reyes

En la mañana de este 5 de mayo, en una nota que Marcela Reyes le concedió a Buen Día Colombia del Canal RCN, la DJ reveló que Karina García, que era su amiga, habría sido infiel con su exesposo.

"Muchos días antes tuve una conversación con unas personas que me enfrentaron y me contaron cosas. Me hablaron con demasiada seguridad sobre muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y mi amiga", aseguró Marcela Reyes.

"Era que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas. Literal me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto muy comprometedores, pero estoy muy confundida con el tema y me dio muy duro", agregó.

Además, Marcela Reyes, que estuvo como artista invitada en La Casa de los Famosos Colombia 2025, reconoció que no fue fácil para ella presentar ese show y que, incluso, lloró en el camerino.

Mientras que se presentó esa nota, Norma Nivia, la última eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se encontraba en el set de Buen Día Colombia y, por lo tanto, reaccionó totalmente sorprendida a la infidelidad en la que se vincula a Karina García. ¿Qué dijo?

En video: así reaccionó Norma Nivia tras escuchar que Karina García habría sido infiel con la expareja de Marcela Reyes

Norma Nivia quedó totalmente en 'shock' apenas escuchó el relato de Marcela Reyes y recordó que una gran cantidad de mujeres han mencionado problemas similares con Karina García.

"A Karina le han pasado muchas cosas así. Yo no la conozco, pero en estos tres meses le han llegado una cantidad de mujeres a decirle lo mismo. ¿Allá no llegó Laura a la casa? Y también Marilyn Oquendo", afirmó Norma Nivia.

"Desde el comienzo siempre he escuchado cosas, pero como uno no la conoce y no ha visto, pues qué va a saber. Si vi ese día que con Marcela como que se abrazaban y que Karina tenía el ojo aguado, entonces pensé que se adoraban y se hacían mucha falta, pero vea. Ay, la inocencia y la ignorancia", agregó la actriz.

¿Qué ha dicho Karina García sobre Marcela Reyes?

Durante su estadía en La Casa de los Famosos Colombia 2025, Karina García ha manifestado que Marcela Reyes es una de sus grandes amigas y que siempre se han llevado muy bien.

De hecho, cuando la DJ estuvo en La Casa de los Famosos Colombia 2025, la modelo paisa le gritó en múltiples oportunidades que la amaba y que la extrañaba. Sin embargo, estas versiones que salieron a la luz podrían ponerle fin a su vínculo.

