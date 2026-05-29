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Esta fue la reacción de Alejandro Estrada tras ser el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Alejandro Estrada fue escogido por el público como el nuevo ganador de la 'casa más famosa del país'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
09:34 p. m.
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Alejandro Estrada fue escogido por el público como el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

El actor, que fue el participante más votado en el último mes, conservó el apoyo de sus seguidores y obtuvo el mayor porcentaje en la final del reality.

ATENCIÓN: ¡hubo un FUERTE llamado de atención en la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2026!
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Después de una competencia muy disputada y con múltiples giros inesperados, Alejandro Estrada se destacó por ser un gran estratega y lector de cada una de las dinámicas del juego.

El oriundo de Cúcuta esperó por el veredicto al lado de Juanda Caribe y se emocionó al máximo cuando Carla Giraldo mencionó su nombre.

Esta fue la reacción de Alejandro Estrada tras ser el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Alejandro Estrada se puso de pie junto a Juanda Caribe para que Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaran el veredicto.

Ambos participantes se persignaron, tomaron aire, se abrazaron y esperaron a que se mostrara la imagen que se encontraba en el sobre.

Además, cuando Alejandro Estrada fue anunciado como el ganador, gritó de la emoción, levantó los brazos, le agradeció a Colombia y le dio un abrazo más a Juanda Caribe.

No obstante, no todo terminó ahí, sino que el actor miró la sala de La Casa de los Famosos Colombia 2026 con nostalgia, tomó el maletín con los 400 millones de pesos y, en medio de lágrimas, apagó las luces.

Estas fueron las posiciones que ocuparon los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que se cerraron las votaciones, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron el cuarto y el tercer lugar en la primera hora de la gran final.

Con un poco más del 3 %, Tebi Bernal fue el participante que ocupó el cuarto lugar de la competencia.

Así fueron las votaciones de la gran final de La Casa de los Famosos: vea los porcentajes que definieron todo
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Además, superando el 4 %, Valentino Lázaro se quedó con el tercer lugar de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Mientras tanto, después de una presentación de Aria Vega, la destacada artista barranquillera, Juanda Caribe obtuvo el segundo lugar y Alejandro Estrada celebró ser el ganador de la competencia.

 

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