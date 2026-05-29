¡Bombazo confirmado tras el fin de La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este es

Oficialmente, después de 138 días, se apagaron las luces de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por decisión de Colombia, Tebi Bernal quedó en el cuarto lugar, Valentino Lázaro en el tercero, Juanda Caribe en el segundo y Alejandro Estrada fue el ganador.

Juanda y Alejandro fueron los dos últimos participantes que quedaron en el recinto. Por lo tanto, se pusieron de pie cuando Carla Giraldo sostuvo el sobre definitivo y esperaron con mucho nerviosismo el veredicto.

Ambos participantes se demostraron respeto por la tenacidad con la que compitieron y, a pesar de las diferencias que tuvieron, se dieron un fuerte abrazo cuando se anunció el resultado final.

Juanda Caribe agradeció el apoyo de Colombia y reconoció que La Casa de los Famosos ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

Mientras tanto, en medio de lágrimas y nostalgia, Alejandro Estrada cargó sus 400 millones de pesos, apagó las luces, llegó al set para abrazarse con sus familiares y también fue recibido en un ambiente de júbilo por sus excompañeros.

Sin embargo, antes de que se terminara la última transmisión de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se anunció un 'bombazo final'. ¿Cuál fue?

La Casa de los Famosos Colombia tendrá cuarta temporada

Cuando Alejandro salió de la casa y llegó al set para festejar su triunfo, Carla Giraldo tomó la palabra y anunció que La Casa de los Famosos Colombia tendrá una temporada más.

No obstante, aún no se conoce cuándo empezarían esos nuevos capítulos de la 'telenovela de la vida real' ni quiénes serían los participantes.

"Las sorpresas no acaban. Cuando pensábamos que la gala no podía ponerse mejor, se confirma la cuarta temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2027. ¿A quiénes les gustaría ver?", se publicó en el Instagram oficial del reality.

¿Con cuánto porcentaje ganó Alejandro Estrada La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Alejandro Estrada conquistó la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 con el 63.87 % de los votos.

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Mientras tanto, la segunda posición fue para Juanda Caribe con el 28.11 % del apoyo.