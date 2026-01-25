Empleado de reconocido restaurante explotó y gritó en plena plazoleta: comunicado oficial

En las últimas horas, un hecho ocurrido en la ciudad de Ibagué se convirtió en tema de amplio debate en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que un empleado de Frisby, reconocida cadena de restaurantes en Colombia, protagonizó un momento de desahogo público en plena plazoleta de comidas.

Las imágenes muestran al trabajador visiblemente afectado, expresando a gritos su inconformidad por las presuntas cargas laborales excesivas y situaciones de humillación que, según sus palabras, venía soportando desde hace tiempo.

El episodio, captado por varios testigos y difundido masivamente a través de plataformas digitales, generó una ola de reacciones entre usuarios, quienes manifestaron posturas divididas: algunos expresaron solidaridad con el empleado y abrieron el debate sobre la salud mental en el ámbito laboral, mientras otros pidieron prudencia y una revisión completa de los hechos antes de emitir juicios.

RELACIONADO Bad Bunny estremeció Medellín con un emotivo homenaje a Yeison Jiménez

El video que encendió la discusión en redes sociales

En uno de los clips más compartidos, se escucha al trabajador decir con evidente angustia: “¡Estoy aburrido, estoy aburrido de cómo me humillan! Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”. Sus palabras resonaron con fuerza entre miles de internautas, convirtiendo el caso en tendencia y poniendo sobre la mesa la discusión sobre las condiciones laborales en el sector de servicios.

La escena ocurrió ante la mirada de clientes y compañeros, lo que incrementó el impacto del suceso. La viralización fue inmediata y obligó a la compañía a pronunciarse oficialmente, dada la magnitud que alcanzó el tema en la opinión pública.

Frisby se pronunció y activó sus protocolos internos

Ante la repercusión del caso, Frisby S.A. BIC emitió un comunicado en el que aclaró su postura frente a lo sucedido. La empresa aseguró que cumple de manera estricta con la legislación laboral vigente, así como con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y sus propios protocolos internos, enfocados en la protección y dignidad de las personas.

En el documento, la compañía explicó que una vez tuvo conocimiento de la situación, el equipo de Gestión Humana y Bienestar activó de inmediato los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Según Frisby, se brindó acompañamiento tanto al colaborador involucrado como al resto del equipo del punto de venta, con el fin de atender el episodio de manera integral y responsable.

Asimismo, la empresa destacó que cuenta con canales institucionales diseñados para atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la dignidad, la salud emocional o el entorno laboral de sus colaboradores y proveedores. Frisby reiteró su compromiso con un ambiente de trabajo respetuoso y aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos internos de atención y prevención.

El caso sigue generando conversación en redes sociales y se ha convertido en un llamado de atención sobre la importancia del bienestar emocional en los espacios laborales, así como del manejo adecuado de situaciones de crisis dentro de las organizaciones.