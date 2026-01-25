Candidatos de La Gran Consulta lanzaron particulares propuestas en materia salud, corrupción y niñez

Los candidatos presidenciales de la coalición La Gran Consulta abordaron temas sociales cruciales en El Debate de la Gente centrado en las inquietudes directas de los colombianos, con especial énfasis en salud, corrupción y protección a la niñez.

El sistema de salud concentró gran parte de las intervenciones. Juan Carlos Pinzón anunció un plan de choque para que con fondos de la nación se garantice la entrega de todos los medicamentos de los colombianos. Además de proponer una gran comisión nacional con expertos para diseñar un nuevo sistema.

Mauricio Cárdenas señaló que hay 30 billones de pesos de deuda en el sector y prometió pagarlos, pero con una condición: “se autorizan todas esas citas y todos los procedimientos y se entregan los medicamentos".

Por su parte, Juan Daniel Oviedo enfatizó que "no podemos permitir que la plata que se le tire quede en un cuarto oscuro para beneficios propios" y afirmó que no acabará con las EPS, sino que impondrá tecnología y auditoría para evitar robos”.

RELACIONADO Este es el candidato presidencial que prohibiría las redes sociales a menores de 14 años

La corrupción en el centro de las inquietudes de los colombianos

Ante la pregunta directa sobre por qué prometen tanto y luego roban, David Luna destacó sus "27 años en el servicio público sin una investigación sin una sanción sin un escándalo de corrupción” y propuso extinción del dominio de todo lo robado de ellos y de sus familias para los corruptos.

Vicky Dávila, desde su experiencia periodística, propuso crear un "bloque de búsqueda anticorrupción" que va a ir a la casa de los corruptos a cazarlos, es interinstitucional interdisciplinario a tener conexión con la DEA con la CIA con todas las agencias internacionales.

La protección de los niños y adolescentes es clave para el nuevo gobierno

Mauricio Cárdenas identificó que "más de la mitad de las madres en Colombia son madres cabeza hogar", por lo que propuso un programa de apoyos de $2.000.000 para montar negocio, además de promover centros de desarrollo infantil por todo el país.

Juan Manuel Galán prometió trabajar para que " todos los niños que nazcan en Colombia sean deseados, que tengan la dieta de proteínas que necesitan para desarrollar todo su potencial cerebral y que crezcan en un entorno de afecto".

Educación y oportunidades es lo que esperan los colombianos

Paloma Valencia se comprometió a que "vuelve el ICETEX, vuelve Ser Pilo Paga, vuelve Generación E, vuelven el voucher escolar" para garantizar acceso educativo.

Propuso un programa de 300.000 cupos de formación corta en el primer año.

Aníbal Gaviria planteó "acabar con el ‘gota a gota’ cambiando la tasa de usura "para que los bancos puedan realmente prestarle al que más lo necesita".

Enrique Peñalosa se enfocó en los adultos mayores, proponiendo subsidios y "casas para los viejos que estén totalmente equipadas bien mantenidos donde tengan todo el cariño".