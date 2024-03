Sebastián Gutiérrez: "La Casa de los Famosos te va obligando a confiar y desconfiar de muchos"

El domingo pasado, La Casa de los Famosos sufrió un 'baja' inesperada, la cual produjo una gran tristeza entre los demás participantes de la producción del Canal RCN y la app de ViX. Sebastián Gutiérrez, actor nacido en El Salvador, decidió dar un paso al costado por una recomendación médica. Pues bien, el intérprete criado en Bogotá dio detalles de su salida.

Gutiérrez no estaba atravesando por un buen momento personal y su salud mental estaba deteriorada. El actor que interpreta a Chacho en 'Rigo' sufrió ataques de ansiedad y, en varias oportunidades, fue visto llorando desconsoladamente. Sus compañeros estaban preocupados por su bienestar y él no mostraba ninguna mejora.

Así las cosas, Gutiérrez, en compañía del departamento de psicología, tomaron la decisión de salir del reality. "Voy a atesorar La Casa de los Famosos por toda mi vida. Me voy por temas de ansiedad y depresión muy potentes. Es la mejor decisión que se pudo tomar", dijo el actor, quien recibió el apoyo de Carla Giraldo y Cristina Hurtado.

Cuando los demás participantes fueron notificados de la partida de 'Sebas', hubo una tristeza generalizada en la Casa. Sin embargo, varios de ellos celebraron esta medida, pues consideran que fue lo mejor para él. Así las cosas, el actor en novelas como 'La Pola' reveló causas de su salida.

¿Qué dijo Sebastián Gutiérrez, tras su salida de La Casa de los Famosos?

“Es una realidad nueva. Son 22 personas que no conoces y el juego te va obligando sí o sí a confiar y desconfiar de muchos. Entonces, no hay cosa fácil. Yo diría que lo más difícil en realidad es la convivencia porque es compartir cuatro meses con nuevas personas en donde solo una cocina. Una habitación con 11 personas y nada de eso es fácil porque no lo conoces”, señaló el salvadoreño.

¿Cómo ver La Casa de los Famosos Colombia?

