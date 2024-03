Las publicaciones de Alejandro Estrada luego de la eliminación de Nataly Umaña

Nataly Umaña es la sexta eliminada de la Casa de los Famosos Colombia. La actriz colombiana fue la que menos votos recibió por parte del público, siendo superada por Julián Trujillo, 'Pantera' y Miguel Melfi.

Esta salida significó un gran revuelo en redes sociales por la relación de Nataly Umaña al interior de la casa con Miguel Melfi (cantante panameño) que fue el último en ser salvado. Del mismo modo, esta eliminación confirma el reencuentro de la actriz con Alejandro Estrada, quien hace 15 días dio por terminado el matrimonio entre los dos.

¿Qué hacía Alejandro Estrada mientras Nataly Umaña salía de la Casa de los Famosos?

Por medio de las redes sociales de Alejandro Estrada se pudo conocer que el actor colombiano, quien decidió ponerle fin a su matrimonio con Nataly Umaña, está disfrutando de unas cortas vacaciones en Cartagena con algunos amigos, quienes también han hecho publicaciones en las últimas horas.

Hasta el momento el actor colombiano no se ha pronunciado al respecto, pues en entrevistas anteriores manifestó que es muy difícil retroceder su decisión.

“No sé en lo personal, cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que separar, ciertas situaciones, cosas personales que tenemos en común. Hoy me cuesta trabajo, quiero seguir madurando y entender todo (...) De pronto sí es una decisión de regresar tiene que ser extremadamente trabajada y yo creo que ya es suficiente daño”, dijo para la Revista 15 minutos.

Nataly Umaña tampoco tendría en planes regresar

"Alejo es el hombre más maravilloso que yo he conocido en mi vida y lo he dicho hasta el cansancio, lo que pasa es que ya no debe haber vuelta de hoja, no porque no nos amemos, sino porque definitivamente queremos otras cosas en nuestras vidas”, fueron las primeras palabras de Nataly tras salir de la Casa de los Famosos. Lo hizo en exclusiva con la plataforma VIX.

