Karen Sevillano se preocupó por Nataly Umaña, tras su eliminación: "Me da mucho pesar"

El domingo pasado, Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos Colombia. La actriz tolimense, de 38 años, recibió el 11,01% de los votos, una cifra que no le alcanzó para continuar en la producción del Canal RCN y ViX. Karen Sevillano, lamentó la salida de su compañera y se mostró preocupada por todo lo que le toca enfrentar.

Umaña dio mucho de qué hablar en su estadía (42 días) en el reality. La también modelo nacida en Ibagué llegó a la Casa como una mujer casada, pues llevaba 12 años al lado de Alejandro Estrada. Para sorpresa de propios y extraños, la actriz de novelas como 'Los Reyes' y 'Comando elite' arrancó un amorío con Miguel Melfi.

Todo 'estalló' cuando 'El Jefe' invitó a Estrada a la Casa. El actor cucuteño decidió entregarle su anillo de compromiso y ponerle fin a su matrimonio. “Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, le dijo a Umaña, quien no pudo hablar ni moverse por la regla de los 'congelados'.

¡Nataly Umaña habló de Alejandro Estrada, tras su eliminación!

Pues bien, Umaña tendrá que encontrarse con Estrada para tomar decisiones respecto a su futuro. “Lo que sea que tenga que afrontar lo voy a hacer. Tengo que salir primero para darme cuenta cómo está todo”, dijo la ibaguereña en una conversación con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

“Yo quiero otras cosas. Quiero que él (Estrada) tenga lo mejor. Yo, emocionalmente, no estaba dando todo. Él remando y yo me quedaba en el camino. No es justo que él me tuviera que jalar”, concluyó.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre Nataly Umaña?

“Me da mucho pesar con Nataly (Umaña) por todo lo que tiene que salir a enfrentarse, a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, de sus actos, de todos sus sentimientos también al mismo tiempo, porque obviamente sus actos fueron reacción y consecuencia de sus sentimientos, pero le toca enfrentarse a muchísimas cosas”, sentenció la influenciadora vallecaucana.

