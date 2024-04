La Casa de los Famosos tendrá su décimo eliminado: ¿Cómo votar para salvar a tu favorito?

Este domingo 14 de abril, se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en La Casa de los Famosos. Seis celebridades (La Segura, Karen Sevillano, Omar Murillo, Martha Isabel Bolaños, Tania Valencia e Isabella Santiago) están en riesgo de salir de la producción del Canal RCN y la app e ViX. El público será quien determine la continuidad de cinco participantes y así podrá votar para intentar salvar a su favorito.

El reality está que 'arde', tras la llegada de Miguel Bueno, Camilo Pulgarín, Tania Valencia, Sebastián González y Nanis Ochoa. Recordemos que la actriz paisa, de 35 años, fue expulsada por 'El Jefe' en su primer día en la Casa, luego de dar información sensible del exterior. La Top Model of the World 2014 incurrió en la misma infracción; sin embargo, atendió a las advertencias y fue enviada a la 'Placa de nominados'.

A lo largo de la semana, varios participantes han entrado y salido de la tenebrosa 'Placa'. Miguel Melfi fue el primero en lograr 'salvarse el pellejo'. El cantante panameño había sido nominado por Sandra Muñoz, la octava eliminada; sin embargo, logró reclamar la inmunidad luego de que el 'Team Papilla' ganara la prueba de beneficios.

Camilo Pulgarín y Julián Trujillo se salvaron en La Casa de los Famosos

Más adelante, le tocó el turno a Pantera (líder de la semana) de salvar a uno de sus compañeros. El deportista nacido en Riohacha, de 33 años, decidió sacar de la 'Placa' a Camilo Pulgarín, uno de los nuevos. Dicha decisión generó controversia en la Casa, pues los antiguos asumieron que la salvación iba a recaer en uno de los concursantes que llevan más de 60 días en el reality.

Julián Trujillo sorprendió con su puntería y ganó la prueba de salvación. Los competidores debían encestar unos sacos de trapo pequeños en agujeros con diferentes cantidades de puntos y el actor bogotano, recordado por su papel en 'Enfermeras', sumó la mayor cantidad de unidades.

¿Cómo votar en La Casa de los Famoso?: décima gala de eliminación

Las votaciones están oficialmente abiertas y podrá apoyar a su favorito. Para hacerlo, tendrá que ingresar a www.canalrcn.com/la-casa-de-los-famosos/votaciones. Solo tendrá un voto por sesión y tendrá que hacer clic en el recuadro del Famoso que quiere que continúe en el reality.

Recuerde que los participantes en riesgo son: La Segura, Karen Sevillano, Omar Murillo, Martha Isabel Bolaños, Tania Valencia e Isabella Santiago.