Yina Calderón sorprendió en el 'brunch' al confirmar que tiene novio hace 3 años: ¿Quién es?

Durante el tradicional 'brunch' de los domingos en La Casa de los Famosos Colombia, Yina Calderón dejó a todos boquiabiertos al revelar públicamente que tiene pareja desde hace más de tres años.

Así fue la confesión de Yina Calderón

La inesperada confesión se dio en medio de una tensa dinámica de preguntas liderada por Emiro Navarro, donde los participantes debían hablar sobre los defectos de los demás.

Fue entonces cuando Karina García lanzó una crítica hacia Yina, a lo que ella respondió con firmeza.

"Yo tengo mi novio hace tres años, ni Karina sabe. Por eso fui limitada con los hombres de esta casa", comenzó diciendo la polémica influencer.

Luego añadió: "Nunca he publicado a mi novio; a él no le interesa nada que ver con el medio. Alguna vez se me salió con José (Rodríguez), pero él me guardó el secreto", aseguró.

Fuerte respuesta de Yina a Karina García

Yina no solo confirmó su relación, sino que también aprovechó el momento para responderle directamente a Karina, quien la había cuestionado.

"Más carente de amor estás tú, que te comes a un man a los tres días que lo conociste. El día que valores a ti y tu familia, ese día habla de otra mujer".

Las palabras de Yina generaron sorpresa entre los presentes y rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde muchos usuarios al secreto de Yina.