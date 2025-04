Yina Calderón habló sobre su bajo porcentaje en La Casa de los Famosos: "Cometí un error"

Yina Calderón vivió una de las noches más tensas en La Casa de los Famosos Colombialuego de quedar al borde de la eliminación.

La empresaria de fajas recibió apenas el 10 % de las votaciones del público, siendo superada por Karina García, Camilo Trujillo, la Toxi Costeña y Norma. Esta situación generó múltiples comentarios en redes sociales, donde muchos se sorprendieron por el bajo respaldo que obtuvo la polémica influencer.

Lo que dijo Yina sobre su procentaje

Tras la eliminación de Lady Tabares, su mejor amiga dentro del reality, Yina rompió el silencio frente a las cámaras y analizó con autocrítica su bajo porcentaje.

Reconoció que su conflicto reciente con Karina podría haberle pasado factura en las votaciones.

"Me bajó el porcentaje un montón, yo siento que fue de pronto por lo de Karina y lo acepto. Siento que no debí de pronto haberla juzgado sin escucharla, siento que cometí un error, pero no me arrepiento porque eso me enseñó a escuchar más a las personas", afirmó Yina Calderón.

Cambio de estrategia: un juego más individual

A pesar de la tristeza por la salida de Lady Tabares, Yina Calderón anunció que planea replantear su estrategia en el juego.

La influencer manifestó su intención de distanciarse de Karina García, quien ahora mantiene una relación cercana con Andrés Altafulla, y también de la 'Toxi Costeña', quien formó una fuerte alianza con La Jesuu.

"Me enfocaré en mi juego, basado en mi personalidad. A mí no me interesa la estrategia... Voy a hacer lo que se me da la gana, sin pasar por encima de nadie", expresó.

Así, Yina promete mantenerse fiel a su estilo para enfrentar lo que resta del reality, con la intención de recuperar el apoyo del público que la ha acompañado hasta ahora.