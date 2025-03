Karina García le confesó a sus amigas la verdad sobre su vínculo con el exnovio de Laura González

El ingreso de Laura González a La Casa de los Famosos Colombia conmocionó a los participantes del reality y a los televidentes.

Desde su llegada, la modelo y comunicadora dejó en claro que tenía asuntos pendientes con una de las participantes, y no tardó en protagonizar una acalorada discusión con Karina García.

Según Laura González, Karina habría interferido en su relación amorosa, lo que desató un enfrentamiento que puso tensión en la casa.

Laura González acusó a Karina de haber estado en su apartamento en Río de Janeiro junto a su entonces prometido, con quien tenía planes de matrimonio.

Para la modelo, las imágenes de Karina en su sala fueron prueba suficiente de una traición. Sin embargo, García no tardó en responder, asegurando que nunca tuvo una relación con el hombre en cuestión y que solo eran amigos de hace muchos años.

¿Él era tu marido? A mí me dijo que no era tu marido. No me la tienes por qué venir a montar. Primero que todo, soy amiga de él hace muchísimos años. Segundo, nunca tuvimos nada y, tercero, éramos un grupo al que le llamábamos 'la casa estudio', le dijo Karina a Laura en medio del tenso intercambio.