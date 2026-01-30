WhatsApp dejará de funcionar desde febrero de 2026 en estos celulares

A partir del 1 de febrero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de teléfonos móviles que no cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo establecidos por Meta.

La medida impactará a usuarios de iPhone y Android con dispositivos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni parches de seguridad.

De acuerdo con la compañía, la aplicación de mensajería solo será compatible con iPhone que cuenten con iOS 15.1 o versiones más recientes.

En consecuencia, equipos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores quedarán excluidos, ya que no pueden actualizarse a dicha versión del sistema.

En el ecosistema Android, WhatsApp exigirá un sistema operativo Android 5.0 o superior. Esto dejará por fuera a teléfonos que operen con versiones previas, entre ellas Android 4.4 KitKat y ediciones más antiguas, utilizadas principalmente en dispositivos lanzados antes de 2014.

Celulares afectados con actualización de WhatsApp

Los usuarios que tengan teléfonos con sistemas no compatibles comenzarán a recibir alertas dentro de la aplicación, en las que se les informará sobre el fin del soporte.

WhatsApp recomendará actualizar el sistema operativo cuando sea posible o migrar a un dispositivo más reciente para conservar el acceso a la plataforma y a los chats.

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Huawei Ascend G510

HTC Desire 500

Motorola Moto E (1.ª generación)

RELACIONADO Revelan el mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp horas antes de morir

Meta realiza este tipo de ajustes de forma periódica, evaluando el uso real de las versiones antiguas, su nivel de seguridad y la capacidad de los dispositivos para soportar nuevas funciones.

Las razones detrás del fin del soporte de WhatsApp

La empresa explicó que los teléfonos más antiguos presentan limitaciones técnicas y riesgos de seguridad. Al no recibir actualizaciones del fabricante, estos equipos no pueden garantizar la protección de los datos ni el funcionamiento adecuado de nuevas herramientas.

Este anuncio coincide con la implementación gradual de los ‘ajustes estrictos de la cuenta’, una función diseñada para reforzar la privacidad.

Entre sus medidas se incluyen el bloqueo de archivos de remitentes desconocidos, la restricción de invitaciones a grupos, el silenciamiento de llamadas no identificadas y la activación automática de la verificación en dos pasos.

Con estos cambios, WhatsApp busca mantener un servicio más seguro y estable, adaptado a los estándares tecnológicos actuales.