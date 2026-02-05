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La inspiradora historia detrás del mejor restaurante de comidas rápidas de Colombia 2026

Lo que empezó como un intento por sobrevivir en pandemia por el covid-19 hoy es reconocido por Acodres como el mejor restaurante de comidas rápidas del país.

La inspiradora historia detrás del mejor restaurante de comidas rápidas de Colombia 2026
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Yhonay Díaz

mayo 02 de 2026
06:12 p. m.
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El reconocimiento como mejor restaurante de comidas rápidas de Colombia en 2026 no llegó por casualidad, detrás del nombre de La Gloriosa hay una historia que, lejos de los discursos idealizados del emprendimiento, está atravesada por cuatro fracasos, pérdidas económicas y decisiones tomadas desde la necesidad por sobrevivir.

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El proyecto nació de una pareja de emprendedores de Bucaramanga, Giovanny Sosa y Yudy Bayona que, desde el inicio, apostaron por la gastronomía como camino para salir adelante. Sin embargo, se enfrentaron a al menos cuatro intentos fallidos que terminaron en quiebra.

El primero de ellos dejó una lección clara: no basta con vender. Sin claridad en costos, metas ni proyección, el negocio se volvió insostenible. A pesar de generar ingresos, no lograron cubrir gastos básicos como el arriendo. La consecuencia fue regresar a vivir con sus familias y replantear el rumbo, contó Giovanny Sosa.

Años después, lo intentaron nuevamente con un segundo restaurante, esta vez enfocado en almuerzos. Aunque el objetivo inicial no era crecer, sino recuperar estabilidad personal, la iniciativa tampoco logró consolidarse como una empresa sostenible.

La situación se agravó con la llegada de la pandemia en 2020. Con ingresos inestables, los emprendedores buscaron alternativas como la venta de gel antibacterial, pero tampoco funcionó. La saturación del mercado y la caída del consumo terminaron por cerrar esas posibilidades, sumando nuevas pérdidas.

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En plena pandemia del covid-19 nace La Gloriosa

El momento decisivo llegó en plena cuarentena. Sin ahorros, sin mercado en casa y con la presión de no regresar a vivir con sus padres, la pareja decidió apostar por lo único que aún no habían convertido en negocio. Giovanny venía de una familia con tradición emprendedora, su padre tenía un negocio de comidas rápidas de barrio, por lo que decidió seguir sus pasos y enfocarse en crear una hamburguesa fuera de serie.

Con un préstamo de 200.000 pesos, iniciaron ventas a domicilio en un contexto donde la movilidad estaba restringida, pero el consumo de comida preparada seguía activo.

La situación no era la más optimista, pero lo intentamos con la misma voluntad que lo hicimos en los fracasos anteriores.

La respuesta fue inmediata. En pocos días, el voz a voz convirtió el emprendimiento en una opción visible en Bucaramanga. Sin inversión en publicidad ni presencia en redes sociales, el producto comenzó a posicionarse por su calidad.

La propuesta gastronómica marcó una diferencia en un mercado altamente competitivo. La preparación de la carne, basada en una mezcla de tres cortes, el uso de técnicas específicas como la cocción al carbón y el cuidado en el pan y las salsas, crearon una experiencia distinta.

Desde el inicio, la atención al cliente se convirtió en un elemento central del negocio. Con el tiempo, La Gloriosa pasó de ser un negocio de supervivencia a una empresa en expansión. Hoy cuenta con ocho sedes distribuidas en cuatro ciudades: Bucaramanga, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá.

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La Gloriosa: Burguer Master 2025 y mejor restaurante de comidas rápidas 2026

El punto más alto de este proceso llegó con el premio 'La Receta Dorada' otorgado por la Asociación Colombiana de Restaurantes (Acodres), que los reconoció como el mejor negocio de comidas rápidas del país en 2026. Un logro que, según sus fundadores, parecía inalcanzable años atrás.

En 2025 participaron en el reocnocido concurso gastronómico Burguer Master, catapultándose como la mejor hamburguesa de Bucaramanga. De acuerdo con Giovanny Sosa:

Es uno de los retos más grandes a los que nos hemos enfrentado a nivel logístico. Es la oportunidad que todo emprendedor debería tener.

Este galardón se lo llevaron con una receta secreta a la que llamaron 'La Inmarcesible', esa misma que un año después se convirtió en una especie best seller en su restaurante.

El objetivo de Giovanny y Yudy no es crecer sin control, sino mantenerse. La apuesta está en conservar la calidad del producto, el servicio y la cultura que los llevó hasta ese punto.

El crecimiento también se ha sostenido en una filosofía organizacional centrada en el bienestar de los colaboradores. La empresa ha desarrollado prácticas como la distribución diaria de propinas y la construcción de un ambiente laboral basado en el respeto y la cercanía.

Incluso, al ganar el Burguer Master, tuvieron un viaje soñado, al menos 200 colaboradores se fueron a Santa Marta a celebrar ese anhelado primer lugar que lograron con el esfuerzo de todos; un verdadero reconocimiento a su trabajo.

La historia de La Gloriosa confirma que, en el mundo del emprendimiento, el éxito rara vez es inmediato. A veces, es el resultado de insistir incluso cuando todo parece indicar lo contrario. La resiliencia de esta pareja fue clave para consolidar un negocio en expansión que no solo ha sido de éxito para ellos, sino que hoy genera cientos de empleos.

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