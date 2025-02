La Jesuu se conectó con La Casa de los Famosos Colombia 2025 e hizo llorar a Melissa Gate: ¿por qué?

Valentina Ruiz, conocida en las redes sociales como La Jesuu, fue la última eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025. La creadora de contenido solo obtuvo el 6,36% de los votos y fue superada por La Abuela, que se salvó de sextas, con un 9,07%.

Mientras tanto, en esa misma placa, Yana Karpova reingresó al reality con un 27,35% de los votos, Yina Calderón con un 17,31%, Karina García con un 14,07%, Yaya Muñoz con un 13,74% y 'La Toxi Costeña' con un 12,47%.

Tras no poder reingresar a la 'casa más famosa de Colombia', la Jesuu manifestó que cree que se desenfocó por involucrarse en líos ajenos y que esa fue la principal causa de su prematura salida.

Además, en la noche del 24 de febrero, tuvo la oportunidad de conectarse con los participantes que aún están en La Casa de los Famosos Colombia y transmitirles un último mensaje. De esa manera, no solo arremetió contra Yaya Muñoz, sino que le comunicó a Melissa Gate unas palabras conmovedoras que la hicieron llorar.

Este fue el mensaje con el que La Jesuu hizo llorar a Melissa Gate en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Al hacer su último contacto con La Casa de los Famosos Colombia, La Jesuu inició expresándole su más profunda admiración a Norma Nivia. Asimismo, le indicó a Lady Tabares, a la 'Toxi Costeña' y a La Abuela que las esperaba en su casa para devolverles el amor que ellas le hicieron sentir.

Posteriormente, le comunicó a Yaya Muñoz que, según su percepción, era una persona "hipócrita", "falsa" y "cizañera" y que se arrepentía de los elogios que alguna vez le había transmitido.

Y, a continuación, le entregó a Melissa Gate un mensaje que la llenó de sentimientos y la hizo llorar desconsoladamente. Sus palabras fueron las siguientes:

"Melissa, debido al apoyo tan incondicional y al dúo tan lindo que nos crearon a ti y a mí, solamente me da para agradecer por esa amistad tan sincera y tan linda que me brindaste", inició diciendo La Jesuu.

"Quiero que sepas que te estoy esperando afuera con un regalo. Es poco para todo lo que me brindaste y lo que me quisiste ayudar, pero sencillamente yo no lo capté. Gracias" concluyó.

¿Cuál fue la reacción de Yina Calderón tras el mensaje de La Jesuu a Melissa Gate?

Durante las palabras que La Jesuu le transmitió a Melissa Gate, Yina Calderón mostró una cara de sorpresa y descontento.

Y es que, a pesar de que Valentina Ruiz se tomó el tiempo para enviarles mensajes específicos a las personas que la "marcaron" dentro del reality, no mencionó a Yina Calderón, que fue una de las habitantes con las que más convivió.

