Yaya explotó y contestó a las palabras de La Jesuu tras confrontación en La Casa de los Famosos

Este lunes 24 de febrero, los ánimos se volvieron a encender en La Casa de los Famosos. Y es que luego de conocerse la eliminación de La Jesuu, los famosos tuvieron a la influenciadora como visitante.

Tras su salida del reality, Valentina, más conocida como La Jesuu, estuvo desde el estudio junto con Marcelo Cezán y Carla Giraldo para mandarle varios mensajes a los participantes.

Más allá de las emotivas palabras hacia algunos, la Jesuu arremetió de manera certera contra Yaya, tildándola de "falsa" e "hipócrita".

Yaya respondió a la Jesuu

Tras conocerse las palabras de la Jesuu mediante la pantalla de la casa, Yaya no se quedó callada y aseguró que sus palabras "no le afectaron".

Además de esto, la influenciadora aseguró que ella "no vino a hacer amigos" al reality, encendiendo la polémica aún más.

"Cuando salga se darán cuenta (...) no me duele porque ella nunca me supo confrontar", agregó.

Ante esto, otras personas como José se acercaron para tranquilizarla.

Este lunes habrá nuevo líder en La Casa de los Famosos

Este lunes 24 de febrero se llevará a cabo una nueva gala en la que las emociones y las tensiones estarán al máximo en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Aparte del mensaje que comunicará La Jesuu, este lunes 24 de febrero se llevará a cabo una nueva prueba de liderazgo en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

La Casa de los Famosos Colombia 2025 se puede ver todas las noches en la pantalla del Canal RCN. De lunes a viernes la gala inicia a las 9:00, mientras que los sábados y los domingos es a las 8:00.