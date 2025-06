¿En deuda?: La Jesuu rompe en llanto tras una seria conversación con la Toxi Costeña

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran en la recta final del famoso reality del Canal RCN. De esta manera, la tensión se ha incrementado al tener conocimiento de las opiniones de sus respectivos familiares.

Sin embargo, una nueva discordia se desarrolló en medio del juego ya que La Jesuu sostuvo una sentida conversación que la llevó a romper en llanto.

En las horas más recientes, La Jesuu se sinceró con su compañero Andrés Altafulla al manifestarle su preocupación a raíz de una conversación que tuvo con la Toxi Costeña, ya que la mujer le comentó que su madre no se estaría sintiendo a gusto con su amistad.

Por su puesto, las palabras llenaron de incertidumbre a la vallecaucana ya que recalcó que ella nunca ha recibido un “desplante” por parte de la mujer. De esta manera, La Jesuu recalcó que sentía un cariño grande por Arévalo al expresar que no quiere que las personas la hagan sentir mal.

Me dijo que ella se sentía mal y yo no quiero que ella se sienta así por mi culpa. Yo nunca la haría sentir mal, entonces no sé qué hacer. Nadie sabe lo que yo la quiero, recalcó La Jesuu.