La Jesuu reveló amenazas por parte de la hermana de Yina Calderón: ¿qué ocurrió?

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia rompió el silencio ante las advertencias que las mujeres hicieron en su contra.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
12:16 p. m.
Una nueva polémica ha sido protagonizada por Yina Calderón y La Jesuu, pues ambas participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 volvieron a enfrentarse por redes sociales ante las más recientes declaraciones de Calderón para un podcast en redes.

Nueva polémica entre La Jesuu y Yina Calderón

El internet ha viralizado una nueva polémica entre ambas celebridades a raíz de las más recientes declaraciones por parte de Calderón, quien dio a conocer, en compañía de su hermana, fuertes advertencias hacia La Jesuu por su presencia en la próxima edición de ‘Stream Fighters’.

Según los comentarios de ambas mujeres, la creadora de contenido tendría que estar “alerta” tras su llegada a la capital ya que un encuentro podría provocar agresiones físicas entre las famosas.

“Jesuu, ten cuidado tú porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí le voy a dar su traque y es una advertencia”, manifestó la hermana de Calderón.

Respuesta de La Jesuu ante advertencias de Yina Calderón

No obstante, la exparticipante del exitoso reality del Canal RCN no dudó en manifestarse sobre el hecho ya que rompió el silencio al manifestar que dichas afirmaciones habían sido “racistas” al ser comparada con un simio.

“Yina no sabe qué es humanidad… además de eso, está insultando a una persona por su color de piel… si hay alguien aquí que se comporta como un animal no soy yo. Con todo y eso hay gente que aún la justifica todavía”, expresó.

Así mismo, explicó que la evolución de la sociedad no se mide por el “color de piel” ya que es primordial “sentir empatía”. Por esto, la vallecaucana les envió un contundente mensaje a las hermanas de su excompañera de competencia.

“A ustedes hermanas Calderón, están atrapadas en el racismo más patético y barato… lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad pasado de chiste”, finalizó.

