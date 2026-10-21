WhatsApp dejaría de funcionar en estos celulares desde noviembre de 2026

WhatsApp dejará sin soporte a teléfonos antiguos que no cumplen los requisitos mínimos del sistema operativo. Modelos de Samsung, Motorola, LG y Sony están entre los posibles afectados, por lo que conviene revisar la versión instalada antes de perder el acceso a la aplicación.

Los usuarios de celulares antiguos deben prestar atención a los cambios de compatibilidad de WhatsApp. La aplicación de mensajería ha endurecido sus requisitos técnicos y los dispositivos que no pueden actualizarse a una versión admitida podrían quedarse sin acceso al servicio.

La lista incluye equipos que fueron populares hace más de una década. Sin embargo, la marca y el modelo no son los únicos factores que determinan si un teléfono puede seguir usando la aplicación: también importa la versión del sistema operativo instalada y si existe una actualización disponible.

¿Cuáles son los celulares que podrían quedarse sin WhatsApp desde noviembre de 2026?

Entre los dispositivos señalados como posibles afectados aparecen los siguientes modelos:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD.

LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony: Xperia Z y Xperia SP.

¿Qué versión necesita el celular para seguir usando WhatsApp?

De acuerdo con los requisitos publicados por WhatsApp, los teléfonos Android necesitan Android 6.0 o una versión posterior. Los equipos que permanecen en Android 5.1 o ediciones anteriores no cumplen con ese mínimo.

Para revisar la versión, el usuario debe ingresar a Ajustes, buscar Acerca del teléfono y consultar el apartado de versión de Android. Si hay una actualización disponible, instalarla podría permitir que el dispositivo mantenga la compatibilidad.

En el caso de los iPhone, el requisito puede cambiar en una fecha distinta. Por eso, no conviene asumir que todos los teléfonos de Apple perderán WhatsApp el 31 de octubre: es necesario consultar la versión de iOS exigida en ese momento y verificar si el equipo puede actualizarse.

¿Cómo guardar las conversaciones antes de cambiar de celular?

Si el teléfono no admite una actualización compatible, lo recomendable es preparar el traslado de la cuenta antes de cambiar de equipo.

Para hacerlo, abra WhatsApp, entre en Ajustes, seleccione Chats y pulse Copia de seguridad. En Android, el respaldo puede guardarse en Google Drive; en iPhone, en iCloud.

Después, al instalar WhatsApp en otro dispositivo compatible y verificar el mismo número, podrá restaurar los chats respaldados.

El fin de la compatibilidad no significa que la cuenta desaparezca automáticamente. La clave es comprobar el sistema operativo y guardar la información antes de migrar a otro celular.