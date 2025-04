Participante de la Casa de los Famosos pide irse tras la eliminación de Laura González: "ya cumplí"

Este domingo, la Casa de los Famosos vivió una nueva eliminación, la cual dejó a varios integrantes anonadados, pues no esperaban esta salida.

Se trata de Laura González, participante que obtuvo la menor votación del público y se despidió en menos de una semana del reality del canal RCN.

Ahora, tras su eliminación, Laura decidió dejar a la Liendra en amenaza para esta semana, algo que generó un poco de molestar en el creador de contenido.

La Liendra aseguró que quiere irse de la Casa de los Famosos

Luego de la gala de eliminación, este lunes 14 de abril, el creador de contenido hizo sorpresivo anuncio a la mayoría de sus compañeros que dieron su punto de vista.

En horas de la mañana, la Liendra aseguró que luego de una charla en el confesionario, quiere irse de la Casa de los Famosos y aunque confesó que seguirá haciendo contenido, sí dijo que ya "cumplió su ciclo".

"Yo sé que es un juego, yo sí quiero estar en mi casa, así lo siento. No es por estrategia, ni nada", dijo.

¿Qué dijo la Liendra a su nominación por parte de Laura?

La aparición de su foto lo llenó de impacto ya que su primera reacción fue aplaudir mientras manifestó que la noticia le generó alegría.

"Estamos en la placa, pero no me da miedo porque quiero saber cómo estoy jugando. No me importa mucho lo que suceda porque si sigo haciendo lo que me gusta, me iré feliz".

