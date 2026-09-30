Reunión entre Ministerio del Trabajo y jugadoras profesionales de fútbol: expresaron sus inquietudes laborales
La reunión tuvo participación de miembros de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales y jugadoras emblemáticas como Catalina Usme.
Noticias RCN
06:59 a. m.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio del Trabajo anunció que se inició un diálogo con jugadoras profesionales de fútbol con el fin de conocer sus inquietudes y fortalecer sus garantías laborales; además, el Ministerio afirmó que se cumplirá con la normativa laboral que corresponde al deporte profesional.
En la reunión, además de la participación de jugadoras profesionales como Vanessa Córdoba y Catalina Usme, estuvieron presentes la ministra del Trabajo, Natalia López, la viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad, y el presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Luis Alberto García.
Condiciones laborales de las futbolistas y cumplimiento de garantías
Según el Ministerio del Trabajo, la Ley 2466 de 2025 establece una serie de disposiciones para la vinculación de quienes prestan servicios para el deporte profesional y seguirán generando estos espacios de conversación entre entidades y deportistas para garantizar que se cumplan dichas normatividades.
"Queremos un fútbol competitivo, pero también un sector que avance de la mano del respeto por los derechos laborales", expresó Natalia López, y confirmaron que trabajarán de la mano con el Ministerio del Deporte para fortalecer las relaciones laborales en el fútbol colombiano de la mano de los deportistas, clubes y demás organizaciones involucradas.
Siguen las desigualdades respecto al fútbol masculino
Deportivo Cali femenino, el último campeón del fútbol colombiano, recibió un premio económico de 250 millones de pesos; por su parte, Junior de Barranquilla, último campeón de la liga masculina, recibió $1.600 millones, marcando una gran diferencia entre las dos ramas.
Además, la liga femenina durante la temporada 2026 solo tuvo un campeón debido a la falta de presupuesto y de patrocinios para lograr hacer una liga en cada semestre como sí sucede con los hombres; aún existen clubes que cuentan con equipo masculino en la primera división, pero no tienen un equipo femenino, que es la exigencia en otros países.