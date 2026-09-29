Las exigencias de BTS para su camerino en Colombia: comida, bebidas y gustos de los siete integrantes

BTS ya está en la recta final para su llegada a Bogotá de cara a los conciertos del 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, como parte de su gira mundial ARIRANG.

Aunque la organización no ha divulgado públicamente un listado completo de las exigencias del grupo para Colombia, sí existen antecedentes de la actual gira y de otras apariciones de los siete integrantes que permiten conocer algunos de los detalles que pueden rodear sus camerinos y la alimentación durante una presentación internacional.

Uno de los datos más concretos de ARIRANG fue revelado por la productora de los conciertos en Chile. Rafaella Fornazzari, directora de Comunicaciones de DG Medios, contó que la delegación de BTS reserva pisos completos de hoteles, que los integrantes no comparten habitación y que el contingente puede superar las 150 personas entre personal coreano, occidental y local.

También explicó que la alimentación de la delegación contempla comida coreana y que la producción local seleccionó previamente un restaurante especializado. Ese antecedente no significa que exista una lista pública idéntica para Bogotá, pero sí muestra el nivel de planificación que acompaña al grupo durante ARIRANG.

En México, además, se reportó que el equipo de BTS trasladó personal y equipos propios de planchado para encargarse del vestuario, una señal de que parte de las necesidades de backstage se gestionan directamente por la producción de la agrupación y no necesariamente se dejan en manos del proveedor local.

¿Qué le gusta a cada integrante de BTS y qué podría encontrarse en sus camerinos?

En el caso de RM, el café es una de las preferencias que aparecen con mayor frecuencia en entrevistas y contenido del grupo. También ha hablado de alimentos como samgyeopsal y kalguksu, mientras que en otras entrevistas ha contado que utiliza equipos para trabajar en música cuando tiene la oportunidad. Por eso, más que una supuesta exigencia extravagante, su espacio de trabajo puede asociarse con café y un entorno que le permita concentrarse.

Jin tiene una relación especialmente conocida con la comida y la cocina. Ha hablado de su gusto por preparar alimentos para los demás integrantes y de platos como tteokbokki, además de otros alimentos coreanos. Hay un detalle mucho más específico: en una entrevista explicó que utiliza palillos metálicos porque no le gusta el olor de los palillos de madera.

En el caso de SUGA, el café aparece nuevamente como una preferencia recurrente. En entrevistas ha hablado de tomar café mientras trabaja y de preferirlo sin azúcar, mientras que la comida coreana también forma parte de sus preferencias conocidas.

J-Hope, por su parte, ha mencionado el agua como uno de los elementos que considera indispensables y ha hablado de su inclinación por comidas más sencillas y saludables. En ARIRANG fue visto consumiendo miel antes de uno de los conciertos junto a otros integrantes, un detalle que muestra parte de la preparación alimentaria previa al escenario.

Jimin también tiene una lista amplia de alimentos asociados a sus preferencias, entre ellos carne de cerdo, pollo, frutas y kimchi jjigae. En una entrevista reciente incluso habló de la hamburguesa como una alternativa práctica cuando pide servicio a la habitación.

V ha mencionado en distintas ocasiones bebidas de sabores cítricos y, en particular, el citron tea, una preparación de té con yuzu o cítricos.

En cuanto a Jungkook, probablemente el integrante con más contenido gastronómico registrado, sus preferencias más conocidas incluyen el banana milk, el ramen y distintos platos con carne; además, ha mostrado interés por la kombucha y ha enseñado suplementos que suele llevar consigo.

¿BTS tiene un rider diferente para cada integrante?

Lo que circula en redes sociales sobre supuestas exigencias individuales de BTS mezcla datos reales, preferencias personales y rumores que no siempre pueden comprobarse. Por ejemplo, sí hay evidencia de que Jungkook tiene una relación conocida con el banana milk, que Jin prefiere los palillos metálicos, que RM y SUGA tienen una relación frecuente con el café y que V ha hablado de bebidas cítricas. Sin embargo, eso no permite afirmar que cada uno exija esos productos en todos los camerinos de la gira.

La información disponible sobre ARIRANG apunta más bien a una operación colectiva de gran tamaño. La producción contempla una numerosa delegación, alojamiento agrupado, alimentación coreana y una logística propia para aspectos como vestuario.

Para Colombia, por ahora, la información oficial disponible confirma que BTS ofrecerá sus conciertos el 2 y 3 de octubre de 2026 en El Campín, con apertura de puertas prevista para las 4:00 p. m. y comienzo del espectáculo a las 8:00 p. m., aunque los horarios pueden estar sujetos a cambios.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*