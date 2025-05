La música es una comunión espiritual: Fonseca tras 20 años de carrera

Juan Fernando Fonseca es uno de los artistas bogotanos más queridos. En el último mes ha logrado un hito en su carrera al llenar tres veces el Movistar Arena. Durante su trayectoria, de 20 años, ha realizado diez shows en ese escenario, es decir, más de 110.000 personas lo han visto y escuchado.

En entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el artista habló de su trayectoria, el presente, hacia dónde mira en los próximos años y compartió sus reflexiones sobre Colombia.

Fonseca recuerda muy especialmente al Movistar Arena porque fue el encargado de hacer el concierto de inauguración el 28 de septiembre de 2019.

"Para mí fue muy especial porque, además, la primera vez que yo fui a un concierto en mi vida, que yo debía tener como 11 años, fue cuando esto se llamaba El Coliseo El Campín. Mi papá me trajo a ver a Los Prisioneros y a Hombres G".

¿Cuál fue la primera canción que escribiste?

Se llamaba 'La televisión' y debí tener unos 10 años. La canción es en medio de todo muy divertida porque es muy ingenua, donde hablo de que la televisión como un medio de comunicación, con los acordes que me sabía, pero hablo también de la realidad del país.

También habló de la banda 'Nash' que tuvo en el colegio, en la que ya tenía un nombre artístico: 'Ash Tafur'. "Éramos muy empeliculados con la banda en ese momento en el colegio, como si fuéramos Guns N' Roses, que eran nuestros grandes ídolos de ese momento, ensayábamos todos los días".

¿Recuerdas cuál es ese momento en el que tu carrera artística despegó?

Sí, en el año 1998, 1999, que estaba estudiando música en Bogotá, en la Javeriana, ahí yo iba con demos a la disquera. Pero mi carrera realmente despega en el 2005 con 'Te mando flores', que me cambió la vida.

¿Qué significado tuvo Tropicalia Tour?

Para mí Tropicalia ha sido un álbum muy importante, siento que hice un resumen, por decirlo de alguna manera, del sonido que vengo trabajando desde el inicio de mi carrera. Es un álbum con el que me siento muy cómodo de principio a fin.

¿Recuerdas en algún momento de tu vida un fracaso, una derrota que te definió y te permitió seguir adelante en la carrera?

Sí, claro. En ese primer álbum para mí pasó algo que fue muy importante y que me marcó, porque me encontré con un productor que, con muy buenas intenciones, agarró mis canciones y las quería hacer al estilo de lo que él pensaba y quería y no era lo mío.

Tuvimos muchas confrontaciones en el estudio, pero yo siempre tenía miedo porque era la primera disquera, ya venía de que algunas puertas se habían cerrado.

¿Qué consejo les darías a los artistas emergentes?

Vayan detrás de sus sonidos, busquen. A cada uno el alma nos vibra y nos suena de una manera diferente, busquen eso, sean completamente egoístas como compositores. Me refiero a que busquen la música que realmente a ustedes les mueva al piso, la música que a ustedes los haga vibrar porque solamente de esa manera va a poder uno transmitir.

Fonseca trasciende generaciones. ¿En dónde radica el éxito?

Para mí la música siempre ha sido mi manera de contar lo que vivo, lo que siento, lo que veo, todo como desde lo más profundo. Para mí es una comunión espiritual sentarme a hacer una canción o subirme a un escenario.

¿Cómo ve Fonseca hoy a Colombia?

Siento que la polarización en Colombia nos ha hecho mucho daño, ojalá tuviéramos líderes que en general se enfocaran más en resaltar lo importante y lo positivo del país y no en tratar de meternos en bandos, sino caminar hacia un mismo objetivo de un país que tiene tanta riqueza cultural, ambiental, geográfica, y creo que eso es de las cosas más bonitas.

Creo que hoy en día cuando la gente piensa en Colombia por fuera, piensa en música.

¿Qué les dirías a los que están desesperanzados, a los que hoy dicen esto no tiene futuro, esto no va para ningún lado?

Busquen por dentro cuáles son sus sueños, persíganlos, no vean en ningún momento una meta como algo imposible.

¿Qué le dice Juan Fernando a Fonseca que se la pasa en un escenario?

Que se goce el proceso. Cada vez estoy más consciente de ese proceso y trato cada vez de gozármelo más.