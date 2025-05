"No hay un lugar en el territorio de Colombia donde se puedan esconder": general Carlos Triana a los grupos criminales

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, habló con José Manuel Acevedo sobre el macabro ‘plan pistola’ que adelantan los grupos criminales contra la fuerza pública y cuál es el mensaje a las familias de los uniformados y todos los colombianos ante esta arremetida.

Desde el 13 de abril hasta ahora, han reportado 17 policías asesinados vilmente, a eso no nos podemos acostumbrar. ¿Qué está pasando?

El Clan del Golfo ha determinado, a partir de sus prácticas criminales, atentar contra la integridad de nuestros policías. Y ese atentar contra la integridad de nuestros policías ha generado muertes. Esas muertes violentas, de forma criminal, a mansalva, enlutan a la Policía, me duele el corazón. A sus familias, el sentido pésame, no están solas, la familia policial está con ustedes. Y en honor a nuestros policías, vamos a seguir trabajando.

¿Qué ha sucedido alrededor de esto? La Policía Nacional, en el marco de su trabajo, su articulación y esfuerzo, ha dado resultados importantes. Tres delincuentes de un nivel en el marco de esa estructura del Clan del Golfo, alias Terror, que fue ubicado, se enfrenta a la Policía y es abatido. Un emblemático delincuente que delinquía en el Magdalena Medio. Posteriormente alias Nino, igualmente, una persona que en su pretensión quería atentar en contra del Presidente de la República. Pero también, alias Chirimoya, el tercero en la estructura del Clan del Golfo.

¿No será que aquí estamos ya tratando mejor a los criminales, a los delincuentes, desde algunas esferas gubernamentales, que a la propia fuerza pública? ¿Está maniatada la Policía y el Ejército?

Lo que puedo indicar es que estamos trabajando en el marco de nuestra misión constitucional, el artículo 218 de la Constitución: proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, esa es la misión de la Policía. Estamos en todo el territorio colombiano, hemos sido contundentes en contra de los fenómenos criminales.

¿Están de brazos cruzados?

No, al contrario. Estamos trabajando incansablemente, por eso los resultados en contra del Clan del Golfo, del ELN, de las disidencias. Son resultados que se han materializado durante estos dos últimos meses y desde que llegamos estamos con ese propósito de visibilizar lo que hace la Policía Nacional en el marco de su función y de su misión constitucional.

¿Qué les dice a los hombres y mujeres que hacen parte de su institución, y a sus familias?

Estos valientes policías que hoy están en las calles, en las carreteras, que trabajan incansablemente por la patria, por los ciudadanos, el mensaje es que sigamos trabajando, estamos preparados para hacerlo. Y seguir trabajando implica dar más resultados, minimizar los riesgos en el marco de su seguridad.

Tenemos 17 policías asesinados, pero tenemos la posibilidad de seguir avanzando en términos de resultados en contra de los fenómenos criminales.

¿Ustedes no podían anticiparse? ¿No está funcionando bien la inteligencia?

Más pretensiones, claro que hay más pretensiones y hemos anticipado otros hechos criminales (…) Es decir, hay anticipación también frente a fenómenos. Seguimos en esa lucha, primero de recolectar más información y quiero indicar que la comunidad nos está informando más.

¿Usted se siente solo? ¿Siente rabia de que el Gobierno Nacional no levante la suspensión de operaciones en contra de las estructuras criminales?

El señor presidente de la República ha indicado muy claramente, primero el rechazo contundente a esos homicidios de policías, a los homicidios de los militares, y nos ha dado instrucciones alrededor de seguir avanzando en términos de recuperar la tranquilidad, de seguir avanzando para ubicar a los delincuentes que están generando estos asesinatos. Estamos trabajando, solamente le indico que llevamos más de 65 capturas hoy de esos criminales en esos territorios.

No me siento solo, me siento acompañado de una sociedad colombiana que ve y observa a una gran Policía que a pesar de estas dificultades, que me enlutan a mí como director de la Policía, pero el mensaje es que toda la sociedad colombiana, el Gobierno Nacional, los ministros, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y todos los ministerios, pero también los gremios, nos han manifestado su apoyo porque esto no puede seguir. Seguimos trabajando en beneficio del pueblo colombiano.

¿Qué les dice, como director general de la Policía, a los criminales, a los bandidos?

Que no hay un lugar en el territorio de Colombia donde se puedan esconder. Vamos a llegar hasta ese lugar para ubicarlos, capturarlos y a ante la justicia que respondan por todos los crímenes.