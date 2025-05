¡Bomba! Así fue la primera fiesta de Karina García tras salir de La Casa de los Famosos Colombia: video

Después de su salida de La Casa de los Famosos Colombia, Karina García vivió una calurosa bienvenida organizada por su círculo más cercano.

La modelo antioqueña fue recibida con música en vivo, aplausos y gestos de cariño por parte de sus familiares y amigos, quienes no escatimaron en sorpresas para festejar su regreso al mundo exterior.

El reencuentro se convirtió en una verdadera celebración. Con mariachis interpretando canciones populares, abrazos sinceros y un ambiente cargado de emoción, la velada fue el reflejo del apoyo que Karina García cosechó dentro y fuera del reality.

Lejos de las cámaras del programa, la antioqueña disfrutó su primer encuentro social con quienes la esperaban con entusiasmo.

En la fiesta incluyó una intervención especial de la propia Karina.

Con micrófono en mano, la modelo cantó una versión de su conocido verso, generando alegría y coros entre los presentes:

Ya son más de seis placazos, yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi culazo, no me lo nieguen, yo no tengo reemplazo, en La Casa de los Famosos la más chimba de Medallo, entonó con espontaneidad, acompañada de su hija.