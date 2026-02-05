Capturan a taxista con arma de fuego modificada en la localidad de Antonio Nariño

En un operativo de patrullaje en la localidad de Antonio Nariño, la Policía Nacional capturó a un hombre de 31 años señalado de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

El detenido conducía un taxi en el barrio Restrepo y llevaba oculta bajo su silla un arma de fuego calibre 9 milímetros modificada con supresor de sonido.

Persecución y plan candado

Los uniformados observaron el vehículo en actitud sospechosa y al intentar abordarlo, el conductor hizo caso omiso a la orden policial y emprendió la huida.

De inmediato se desplegó un plan candado que permitió interceptar el taxi en la carrera 14 con calle 14. En medio del procedimiento, los ocupantes intentaron escapar lanzándose a un caño, pero la rápida reacción de la Policía permitió detener al conductor.

Balance de seguridad en Bogotá

El capturado, el taxi y el arma incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 en Bogotá se han registrado más de 11.625 capturas por diferentes delitos y la incautación de 486 armas de fuego, como parte de las acciones de la Policía Nacional para combatir la criminalidad en la capital.