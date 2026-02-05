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Colombia

Capturan a taxista con arma de fuego modificada en la localidad de Antonio Nariño

El detenido conducía un taxi en el barrio Restrepo y llevaba oculta bajo su silla un arma de fuego.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
09:07 a. m.
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En un operativo de patrullaje en la localidad de Antonio Nariño, la Policía Nacional capturó a un hombre de 31 años señalado de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

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El detenido conducía un taxi en el barrio Restrepo y llevaba oculta bajo su silla un arma de fuego calibre 9 milímetros modificada con supresor de sonido.

Persecución y plan candado

Los uniformados observaron el vehículo en actitud sospechosa y al intentar abordarlo, el conductor hizo caso omiso a la orden policial y emprendió la huida.

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De inmediato se desplegó un plan candado que permitió interceptar el taxi en la carrera 14 con calle 14. En medio del procedimiento, los ocupantes intentaron escapar lanzándose a un caño, pero la rápida reacción de la Policía permitió detener al conductor.

Balance de seguridad en Bogotá

El capturado, el taxi y el arma incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

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Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 en Bogotá se han registrado más de 11.625 capturas por diferentes delitos y la incautación de 486 armas de fuego, como parte de las acciones de la Policía Nacional para combatir la criminalidad en la capital.

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