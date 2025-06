¿Fin de una amistad?: la Toxi Costeña le hace una seria advertencia a La Jesuu por sus comentarios

Los más recientes debates y actividades en La Casa de los Famosos Colombia han dado diferentes rumbos en la competencia, entre los cinco participantes que aún se mantienen en el juego. Sin embargo, la convivencia del lugar ha tenido diferentes puntos de quiebre que han roto lazos.

En las horas más recientes, los participantes se enfrentaron en medio de un brunch que revivió varias de las discusiones más polémicas. No obstante, su finalización fue tomada como una sorpresa ya que varios manifestaron que la actividad terminó antes de lo previsto.

Minutos después, la Toxi Costeña rompió el silencio y tomó la decisión de acercarse a La Jesuu para reclamarle por algunos de sus más recientes comentarios con los que estaría hablando negativamente de su campaña.

Por quererle tirar a Yina me estás llevando a mí por delante porque así se vio y se sintió. Si tú dices que la campaña que está haciendo Yina es sucia, es mi campaña y soy yo… mira el punto en el que nos encontramos y si me tienes cariño no es la manera de demostrarlo, añadió Arévalo.