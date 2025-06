¿Se pasó de tragos?: la Toxi Costeña protagoniza espectáculo en una discoteca

Cindy Arévalo es nuevamente tendencia en diferentes redes sociales al protagonizar un inquietante hecho, durante las horas más recientes. Dicho suceso ha despertado algunas críticas por parte de cientos de internautas, quienes manifiestan que los actos son inapropiados en la mujer.

La Toxi Costeña protagoniza espectáculo en una discoteca

Los internautas han viralizado un video, por medio de diferentes redes como TikTok, en el que se le observa a la Toxi Costeña en una tarima, de la que parece ser una discoteca, mientras se despacha en contra de algunas personas que suelen realizarle críticas sobre su apariencia física.

De esta manera, la mujer manifiesta que no posee interés por tener el cabello largo ya que su actual look ha sido señalado por algunos seguidores. No obstante, en medio de su discurso, la famosa utiliza un vocabulario considerado por algunos usuarios como “inapropiado” y “vulgar”.

Así mismo, se observa a un hombre, quien intenta quitarle el micrófono para dar por finalizado el discurso que estaba realizando Arévalo. Por esto, los asistentes del evento no se quedaron callados ya que mientras que algunos le gritaron que uno de sus pechos se estaba observando, a raíz del escote de su blusa, otros la abuchearon.

Aunque la mujer no se ha pronunciado ante los hechos, compartió una fotografía, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, en la que se le ve junto a Camilo Trujillo y Laura García en lo que parece ser la misma noche del escándalo al llevar puestas las mismas prendas del video.

La Toxi Costeña aclara sus diferencias con Melissa Gate

Por otro lado, la creadora de contenido tuvo la oportunidad de dar una reciente entrevista, para un programa de radio, en la que dejó claras algunas diferencias entre ella y Melissa Gate, con quien compartió durante los últimos días de la competencia.

Dicha conversación se desarrolló a raíz de que algunos internautas manifestaron que la antioqueña habría tenido intenciones de opacar a su compañera. No obstante, la mujer manifestó que son grandes las diferencias que las separan, de modo que, no existían posibilidades de que se opacaran mutuamente.