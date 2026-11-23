Bogotá se adelantará a diciembre con La Última del Año, un concierto de música popular que se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en El Corazón de Bogotá.

Sírvalo Pues, organizador del encuentro, anunció cuatro duelos musicales en los que los artistas se responderán canción por canción. La noche terminará con Pastor López Jr. y un repertorio de clásicos bailables de fin de año.

Los duelos de música popular

Uno de los cruces reunirá a Jhonny Rivera y Jhon Alex Castaño. El formato de mano a mano le pone un giro a la presentación.

Cada intérprete tendrá su turno y el público podrá escuchar cómo responde el otro con su propio repertorio. Es una oportunidad para oír en una misma noche canciones de despecho y de parranda de varias voces del género.

También se medirán El Charrito Negro y El Andariego, mientras que Luisito Muñoz se encontrará con Andrés Franco, conocido como «El Agropecuario». El cartel de duelos lo completan la Banda del Aventurero y Los Legendarios.

La participación de esta última agrupación marcará el regreso de la música de Darío Gómez a este escenario.

Horario, boletería y cierre del concierto

Según TuBoleta, las puertas de El Corazón de Bogotá abrirán a las 5:00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 6:00 p. m. El ingreso está habilitado para personas de 18 años en adelante.

La boletería oficial permite consultar el plano, los precios y la disponibilidad de las localidades.

La celebración también llevará a los palcos algunos de los sabores que suelen acompañar las reuniones de diciembre en Colombia. Está previsto que allí se sirvan buñuelos, natilla y chicharrón.