La Defensoría del Pueblo informó que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 se identificaron 162 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Bogotá y 21 departamentos del país, una vulneración de derechos que continúa afectando principalmente a territorios golpeados por el conflicto armado. Según los registros de la entidad, el 61 % de las víctimas corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 39 % son niñas y adolescentes.

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La entidad advirtió que las cifras deben interpretarse con cautela debido al alto subregistro que rodea este delito. Muchas víctimas y sus familias no denuncian por temor a represalias, desconfianza en las instituciones o por la normalización de esta práctica en algunas regiones afectadas por la violencia.

Cauca, Norte de Santander y Nariño concentran los casos

De acuerdo con la Defensoría, Cauca, Norte de Santander y Nariño son los departamentos con mayor número de casos reportados durante el periodo analizado. La entidad reiteró que el reclutamiento forzado sigue siendo una de las principales amenazas contra la niñez y adolescencia en zonas donde operan organizaciones armadas ilegales.

En cuanto a la caracterización étnica de las víctimas, el 67 % no se reconoce en ningún grupo étnico, el 22 % corresponde a población indígena y el 11 % a comunidades afrocolombianas. Estas cifras evidencian el impacto que el conflicto continúa teniendo sobre diversos sectores de la población menor de edad.

Los datos también señalan que el presunto responsable de la mayor proporción de casos sería el Estado Mayor Central, con el 28,4 % de los registros, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 25,3 %, y el ELN, con el 17,9 %. Además, un 16 % de los casos fue atribuido a disidencias sin identificar.

Defensoría pide fortalecer acciones de prevención y protección

El comportamiento mensual de los casos muestra que febrero fue el mes con mayor proporción de reportes, al concentrar el 20% de los hechos conocidos, seguido de enero con el 17% y mayo con el 15%.

En contraste, octubre registró el menor porcentaje, con el 3 % de los casos reportados. La Defensoría precisó además que se conocieron dos casos cuyo lugar de reclutamiento corresponde a otro país.

Frente a este panorama, la entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral dirigidas a niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento.

La Defensoría subrayó que ningún menor de edad debería crecer en medio de la guerra ni ser obligado a participar en ella. Asimismo, insistió en que garantizar su permanencia en las escuelas, junto a sus familias y comunidades, es fundamental para proteger sus derechos y ofrecerles oportunidades que les permitan construir un proyecto de vida alejado de la violencia.