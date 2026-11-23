Un nuevo caso de inseguridad en Medellín ha llamado la atención de la comunidad y las autoridades; en esta oportunidad, la víctima fue una reconocida presentadora e influencer colombiana. Dahian Lorena Muñoz, más conocida como 'Yaya' Muñoz, denunció el caso a través de sus redes sociales.

La modelo sufrió el robo de varios de sus objetos personales junto con dinero en efectivo dentro de su propio apartamento y manifestó su dolor debido al esfuerzo que supuso conseguirlos.

Ex participante de La Casa de los Famosos fue robada en su apartamento

La modelo y ex participante de La Casa de los Famosos Colombia, a través de historias en su cuenta de Instagram, relató lo sucedido y mostró cómo quedó el apartamento; visiblemente afectada, y entre lágrimas, informó que los ladrones se habían llevado todas sus joyas y dinero en efectivo que tenía en una caja fuerte dentro de su apartamento.

"Cómo es posible que yo venga a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron", señaló Muñoz en sus redes sociales, afirmando que le habían sacado absolutamente todo.

De igual forma, en otra grabación se evidencia a la Policía Nacional haciendo presencia dentro de la vivienda de la víctima mientras les señala cómo pudieron haber ingresado, e informó que ya el caso se encontraba bajo investigación.

Usuarios sospechan sobre los posibles ladrones

Tras hacerse público el robo, usuarios en redes sociales iniciaron a cuestionarse sobre quién pudo haber sido el culpable y sospechan que se pudo tratar de un conocido de la presentadora, ya que se llevó exactamente todos los objetos que tenían más valor, como si ya supiera en dónde encontrarlos.

Otros internautas aseguran que con las grabaciones de la cámara de seguridad se debería saber con claridad qué fue lo que pasó.

Se espera que en las próximas horas haya más información sobre el caso y saber si las autoridades podrían recuperar algunos de los objetos hurtados.