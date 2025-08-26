La Universidad de Stanford ofrece cursos online gratuitos: ¿cómo acceder?

La educación virtual llegó para quedarse por lo que hoy en día existen diferentes plataformas líderes en educación a distancia con la que los interesados pueden adquirir y certificar sus conocimientos. De esta manera, instituciones de alta calidad también se han sumado a la creación de cursos gratuitos para contribuir con la educación a nivel mundial.

Universidad de Stanford ofrece cursos gratuitos

La Universidad de Stanford habilitó un gran portafolio de cursos online gratuitos con los que buscan contribuir al crecimiento profesional e incentivar el aprendizaje continuo de las personas.

Dentro de la oferta se pueden encontrar diferentes cursos como: ciencias de la computación, bases de datos y SQL, aprendizaje estadístico con Python, mecánica cuántica, fundamentos de programación, derecho, comunicación sanitaria, atención médica y preparación para crisis, principios de economía, entre otros.

Así mismo, parte de su oferta académica ofrece cursos dirigidos al personal de la salud como identificación de signos tempranos de psicosis, antibióticos e infecciones ambulatorias, abuso y adicción de medicamentos recetados.

Dentro de esta gran oferta también se destacan diferentes cursos dirigidos a mejorar algunas habilidades blandas y componentes sociales como comunicarse con la presencia, la amenaza del terrorismo nuclear, pensamiento crítico, salud en todo el espectro del género, desarrollo democrático, entre otros.

¿Cómo inscribirse a los cursos?

Según la página oficial de la institución, Stanford es administrado por el Centro de Stanford para el Desarrollo Profesional por lo que para adquirir los cursos se debe ingresar a la página oficial para realizar la respectiva inscripción y recibir el material de estudio disponible.

Estos cursos pueden ser auditados de manera gratuita o puede agotarse la opción de recibir un certificado por una pequeña cantidad de dinero, según explican las directivas en la página oficial de la Universidad. De esta manera, la institución tendrá la oportunidad de evaluar los conocimientos adquiridos durante los cursos.