"Es la primera y la última vez que me gritas": se presentó una 'picante' discusión en La Casa de los Famosos

Este viernes 11 de abril se llevó a cabo la prueba de beneficio y castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y los integrantes de la habitación fuego, a excepción de Laura González, perdieron.

Por lo tanto, tendrán que asumir el castigo de utilizar snorkel y aletas. Sin embargo, deberán esperar la instrucción del 'jefe' para saber cuántos participantes son los que tienen que acatar esa medida.

Y, aunque hubo un buen ambiente en la terraza luego de que se informó que el equipo agua fue el ganador y parecía que no se iban a presentar discusiones entre los habitantes de fuego, ese panorama cambió apenas entraron a la habitación.

Esto debido a que Lady Tabares le manifestó a Andrés Altafulla que se encontraba muy molesta por la actitud que había tenido en la prueba. ¿Qué se dijeron los participantes en medio de la discusión? Entérese aquí en Noticias RCN de todos los detalles.

En video: así fue la pelea que se presentó en La Casa de los Famosos Colombia 2025 entre Lady Tabares y Andrés Altafulla

"Es la primera y última vez que tú a mí me gritas, Altafulla, la primera y la última, que eso te quede claro. Yo sé que pudo haber sido la adrenalina del momento, pero a mí nadie me grita", inició manifestando Lady Tabares.

"Cuando alguien más está en una prueba, tú eres de hablar, hablar y hablar y yo jamás te he gritado ni te he dicho que te calles ni que no me digas nada. Así que es la primera y última vez que tú a mí me gritas", complementó.

¿Cuál fue la respuesta de Andrés Altafulla tras la molestia de Lady Tabares en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Luego de las palabras de Lady Tabares, Andrés Altafulla le manifestó que sentía que se hubiera sentido así y que esa no había sido su intención.

Sin embargo, manifestó que su molestia fue porque no lo dejaron concentrar. "A nadie le hablé y todo el mundo sí lo hizo conmigo, pero la culpa es mía", concluyó.

Conéctese con La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN o en la aplicación digital que puede descargar aquí.