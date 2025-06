Pelea entre las 'Chicas fuego' sigue por fuera de la Casa de los Famosos: esto pasó

Tras su paso por la Casa de los Famosos, reality del Canal RCN, son varios participantes los que han tenido cruces de palabras con indirectas mediante sus redes sociales o entrevistas a las que han sido invitados.

Este fue el caso de la Toxi Costeña, cuarta finalista de la Casa de los Famosos, quien arremetió de manera certera contra una de las chicas fuego con la que se mostró muy cercana, Lady Tabares.

En un podcast, la Toxi Costeña aseguró que le impresionó el cambió que tuvo Lady tras salir del reality y decir en una entrevista que prefería que ganara Altafulla que ella, cuando en la competencia al parecer le decía que quería verla como ganadora.

"Me sorprendió Lady. Lady me decía ‘me gustaría que te lo ganaras’, todo el tiempo bien conmigo, yo nunca peleé con Lady", dijo la cantante, quien también tildó a su excompañera de 'doble cara'.

Lady Tabares arremetió de manera certera contra La Toxi

Mediante sus redes sociales, la famosa Vendedora de Rosas respondió a estos señalamientos de la Toxi, asegurando que le "dolió" lo dicho por ella.

"Me han mandado mucho el pedazo en el que La Toxi me trata de doble cara. Es el concepto y la visión de ella y es respetable", dijo.

Lady aseguró que ella siempre fue sincera con La Toxi Costeña y le recriminaba sus faltas de respeto y forma de expresarse, sin embargo, aprendió a aceptarla.

"Si La Toxi piensa eso porque en Buen día dije que no iba con la groseria, es su concepto y manera de pensar que igual voy a respetar, no me preocupa en lo absoluto", contó.

En medio de sus argumentos, Lady afirmó que nunca tuvo un problema con Altafulla y siempre tuvo una gran relación con él, por eso quiso que ganara.

"Los que me tratan de judas, yo soy la que soy y qué lambona por lo de Altafulla. Desde que él llegó a la casa siempre compaginamos bien y nunca tuvimos un problema", agregó.