CANAL RCN
Tendencias

Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

Un cantante se electrocutó en pleno concierto en Lima; el momento quedó en video y generó impacto y preocupación en redes sociales.

Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
01:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 13 de diciembre, el músico Carlos Suárez, cantante y guitarrista principal de la agrupación peruana Mi Mejor Amigo Scott, sufrió una descarga eléctrica en pleno escenario mientras interpretaba una de las canciones del repertorio. El momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente.

VIDEO I Fanático graba interacción junto a Bad Bunny en concierto con sus lentes inteligentes
RELACIONADO

VIDEO I Fanático graba interacción junto a Bad Bunny en concierto con sus lentes inteligentes

Las imágenes muestran al artista recibiendo la descarga mientras tocaba su guitarra, quedando inmovilizado durante varios segundos ante la sorpresa del público.

El momento del accidente quedó grabado y se viralizó

Según la información conocida, el episodio estuvo relacionado con una falla en el sistema eléctrico del lugar.

Planes gratuitos en Bogotá por Navidad 2025: conciertos, shows, luces y eventos imperdibles
RELACIONADO

Planes gratuitos en Bogotá por Navidad 2025: conciertos, shows, luces y eventos imperdibles

En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa cómo Carlos Suárez entra en contacto con el micrófono y su instrumento, momento en el que recibe la descarga.

Los integrantes de la banda reaccionaron con rapidez, alejando al vocalista del micrófono y suspendiendo la presentación para evitar consecuencias mayores.

Gracias a esta intervención oportuna, el músico logró estabilizarse mientras se solicitaba atención médica.

El parte médico y el mensaje del cantante tras el susto

Tras el incidente, Carlos Suárez fue trasladado a un centro de salud, donde se le practicaron exámenes médicos. Las evaluaciones determinaron que las quemaduras sufridas fueron superficiales, aunque requirieron vendajes y medicación preventiva.

¡Histórico! Concierto de Beéle será transmitido EN VIVO: fecha, hora y dónde verlo
RELACIONADO

¡Histórico! Concierto de Beéle será transmitido EN VIVO: fecha, hora y dónde verlo

La organización del evento asumió los gastos médicos, los medicamentos y los daños ocasionados a la guitarra del músico.

Horas después, el propio cantante utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que se encontraba fuera de peligro.

"Me alegra decir que estoy bien de salud, estoy estable, no tengo ninguna complicación en mi cuerpo ni en mi salud ni en mi integridad", escribió Suárez en su cuenta de Instagram.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aplicaciones

Yango lanza Order Pool en Colombia: conductores ahora eligen viajes por destino y distancia

Yina Calderón

“Es mucho show”: Yina Calderón cuestionó la reacción de Lina Tejeiro por la muerte de su mascota

Animales

¿Por qué no se deben regalar mascotas en navidad?: médico veterinario lo explica

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Filtran foto de Zulma Guzmán al escapar de Colombia por el asesinato de dos menores con talio

La mujer que habría envenenado a las dos menores a través de alimentos con talio enviados en un domicilio fue detenida en Londres cuando atentaba contra su vida.

Argentina

Protesta masiva contra la reforma laboral de Javier Milei en Argentina

A la protesta se sumaron medidas de fuerza de distintos gremios, incluidos los controladores aéreos, que realizaron paros rotativos.

Estadio Atanasio Giradot

Hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional: quedó captado en video

Finanzas personales

Los riesgos que enfrentan las empresas por fallas de conectividad

Salud mental

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta