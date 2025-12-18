Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

El pasado 13 de diciembre, el músico Carlos Suárez, cantante y guitarrista principal de la agrupación peruana Mi Mejor Amigo Scott, sufrió una descarga eléctrica en pleno escenario mientras interpretaba una de las canciones del repertorio. El momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente.

Las imágenes muestran al artista recibiendo la descarga mientras tocaba su guitarra, quedando inmovilizado durante varios segundos ante la sorpresa del público.

El momento del accidente quedó grabado y se viralizó

Según la información conocida, el episodio estuvo relacionado con una falla en el sistema eléctrico del lugar.

En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa cómo Carlos Suárez entra en contacto con el micrófono y su instrumento, momento en el que recibe la descarga.

Los integrantes de la banda reaccionaron con rapidez, alejando al vocalista del micrófono y suspendiendo la presentación para evitar consecuencias mayores.

Gracias a esta intervención oportuna, el músico logró estabilizarse mientras se solicitaba atención médica.

El parte médico y el mensaje del cantante tras el susto

Tras el incidente, Carlos Suárez fue trasladado a un centro de salud, donde se le practicaron exámenes médicos. Las evaluaciones determinaron que las quemaduras sufridas fueron superficiales, aunque requirieron vendajes y medicación preventiva.

La organización del evento asumió los gastos médicos, los medicamentos y los daños ocasionados a la guitarra del músico.

Horas después, el propio cantante utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que se encontraba fuera de peligro.