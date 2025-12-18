CANAL RCN
Deportes

Este es el dineral, en pesos colombianos, que le ingresaría a América de Cali por el preacuerdo fallido con Harold Mosquera

Harold Santiago Mosquera ya no llegará a América de Cali, sino que partirá al fútbol de Paraguay.

Foto: @santafe_oficial en Instagram y escudo de América de Cali.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
04:12 p. m.
Harold Santiago Mosquera, uno de los mejores extremos del Fútbol Profesional Colombiano, terminó su contrato con Independiente Santa Fe y ya se despidió del club.

El 'cardenal', de acuerdo con lo que explicó el presidente Eduardo Méndez, no pudo renovar a una de sus figuras debido a que no cuenta con el dinero para cumplir con sus expectativas salariales.

En medio de esa situación, América de Cali contactó a Harold Santiago Mosquera y, desde antes que finalizará la Liga BetPlay II 2025, pactó un preacuerdo con él para su llegada en 2026.

Sin embargo, en las últimas horas, a pesar de que Tulio Gómez reconoció que solo faltaban los exámenes médicos, el futuro de Harold Santiago Mosquera dio un giro radical porque Jorge Bava lo pidió en Cerro Porteño de Paraguay, con una oferta superior, y él aceptó.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el preacuerdo que había con América de Cali, se ha filtrado que el club 'escarlata' tendrá un resarcimiento económico. ¿De cuánto es?

El dineral que recibiría América de Cali tras el preacuerdo incumplido con Harold Santiago Mosquera

En la mañana de este 18 de diciembre de 2025, el periodista Julián Capera, junto al comunicador Uriel Iugt, de Paraguay, reveló que Harold Santiago Mosquera ya tiene un acuerdo con Cerro Porteño, pero que América de Cali recibiría un dinero.

Además, posteriormente, el periodista Carlos Arturo Arango, que es muy cercano al entorno de los equipos caleños, habló de la cifra exacta.

"El América de Cali recibiría, de confirmarse la información de Julián Capera, unos 800 millones de pesos por el incumplimiento del acuerdo de Harold Santiago Mosquera y el arreglo con Cerro Porteño", dijo.

Desde Cerro Porteño ya confirmaron el acuerdo con Harold Santiago Mosquera

Luego de que trascendió cuál sería el futuro de Harold Santiago Mosquera, Enrique Biedermann, uno de los directivos de Cerro Porteño, habló con el periodista caleño Andrés Muñoz y aseguró que solo restan los exámenes médicos para firmar un contrato de dos años.

"Tenemos un acuerdo con el jugador Harold Santiago Mosquera. Una vez supere las pruebas médicas y firme su contrato, lo anunciaremos oficialmente", enfatizó el directivo.

