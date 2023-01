Canciones que le ha dedicado Shakira a Piqué y los mensajes ocultos de las letras

Después de que la artista barranquillera Shakira lanzara su reciente 'Music Sessions' número 53 con el productor argentino Bizarrap, las redes sociales y las plataformas digitales han explotado, en especial por los diferentes mensajes dirigidos a su exesposo, el exfutbolista Gerard Piqué y su actual pareja sentimental Clara Chía.

"Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", son algunos de los versos que más han llamado la atención de su nueva canción que, según han señalado algunos de sus fanáticos, completa la tripleta de "desamor".

Shakira y Piqué anunciaron su separación a principios de junio de 2022 y rápidamente se empezó a hablar sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura de ambas figuras públicas. Las especulaciones corrieron entre la prensa internacional y nacional y finalmente se conoció que el exfutbolista del Barcelona tenía una relación fuera del matrimonio.

Sin duda, los fanáticos de Shakira fueron los primeros en manifestar su descontento por la infidelidad de Piqué, con quien estuvo por más de 12 años. Pero ahora con este nuevo sencillo musical, en las redes sociales han empezado a circular diversas versiones sobre el "cuento de despecho" que habría construido la artista a través de sus últimos lanzamientos.

La primera de ellas fue 'Te Felicito', que fue estrenada en abril de 2022 y con la que habría dado las primeras pistas del deterioro de la relación.

Esta canción haría alusión a la etapa de desengaño, según han descrito algunos internautas que se han valido de versos como: "Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos", para decir que desde aquel entonces la colombiana estaba dando a entender que conocía de la traición amorosa.

En dicho video, Shakira aparece bailando en forma de robótica, por lo que se dice que quería dar a entender la forma en la que era manipulada como marioneta y la frivolidad por la que atravesaba la relación.

Posteriormente, en octubre del año pasado, la colombiana estrenó su canción 'Monotonía' junto al artista puertorriqueño Ozuna. La mayoría de fans de la cantante han comentado que con el video y la letra expresa la tristeza por el deterioro de la relación sentimental con el defensa del Barcelona.

"Estás en un lugar donde te llevan flores. Donde ya no se sienten penas y temores. Donde uno se sonríe si dicen te quiero. Mi consuelo es saber que te fuiste al cielo", es uno de los versos que compone la canción de Shakira.

Y de esta manera, la ganadora de tres Grammy habría completado la trilogía musical. Algunos usuarios en las redes han señalado que en su nueva canción y video musical junto a Bizarrap, da a entender que ha superado completamente la ruptura con Piqué y que también estaría lanzando dardos directos en contra de Clara Chía.