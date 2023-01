¿En peligro la 'tiradera' de Shakira a Piqué? Cantante alertó sobre posible plagio

La espera terminó el jueves cuando Shakira sorprendió al mundo con una canción junto al famoso productor argentino Bizarrap y donde la letra de la canción dejó claro su destinatario: Gerard Piqué.

Rápidamente furor en las redes sociales y recibiendo buenas críticas, Shakira se volvió viral, pero a pesar de que el sencillo acumula millones de vistas en YouTube en menos de 24 horas, ya ha sido acusado de plagio por parte de una artista venezolana.

A través de sus redes sociales, la cantante Briella aseguró que al momento de estrenarse la canción de Shakira recibió varios mensajes en donde le avisaban que se parecía a una suya y las semejanzas parecían ser grandes.

En contexto: Esta es la letra de la nueva canción de Shakira

Por esa razón, luego de eso, la artista compartió un segmento de su canción “Solo tú” e unió la parte de la de Shakira y puso el siguiente mensaje: “¿Qué opinan ustedes?”.

Sin embargo, por medio de una historia de Instagram, la artista venezolana aseguró “estar en shock”, asegurando que “La melodía es igual a la de Solo tú”.

“Solo tú”, canción de Briella, fue lanzada en julio de 2022 y que logró alcanzar un millón de reproducciones.

Briella tras hacer pública las similitudes de su canción con la de Shakira, se mostró en ‘shock’ por todos los mensajes que rápidamente recibió.

“No sé que hacer. Estoy hasta temblando. El Bizarrap Session lleva 30 minutos y tengo el buzón colapsado tanto en Twitter como en Instagram con mensajes de lo parecida que es la Bizarrap Session a mi canción Solo Tú. El coro está en la misma tonalidad”

Briella dejó claro que no quiere generar polémica con Shakira

Asegurando que “demasiado parecida”, la cantante venezolana se quiso alejar de las polémicas y afirmó que “Yo la amo (Shakira) y es hasta un honor que me plagie. Pero no. Es muy parecida. No sé qué hacer realmente”.

Además, justificó su publicación y afirmó que “este video no lo hice con la intención de desprestigiar a Biza ni a Shakira. Yo los admiro. Soy fan de toda la vida de Shakira. Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme”, pero si dejó claro que “De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”.