🔴 EN VIVO 🔴 PSG vs. Barcelona por Champions League: Siga en directo el duelo de la jornada

La UEFA Champions League viste sus mejores galas para albergar uno de los duelos más apasionantes e intensos del fútbol moderno. El Paris Saint-Germain y el FC Barcelona se ven las caras en la tercera jornada de la fase liga, en un choque de trenes que no solo pone en juego el liderato invicto del certamen continental, sino también la supremacía táctica de dos propuestas futbolísticas de altísimo nivel.

Ambos conjuntos han iniciado la competición europea de forma impecable. El PSG ocupa el primer puesto tras cosechar dos triunfos contundentes y acumular 10 goles a favor, mientras que el conjunto azulgrana escolta a los franceses con seis puntos e idéntica efectividad tras firmar exhibiciones ofensivas ante el Feyenoord y el Galatasaray.

Con la primera posición de la tabla general al alcance, el Parque de los Príncipes será el escenario de una batalla donde el margen de error es prácticamente nulo.

Historial entre ambos clubes

El historial entre ambos clubes refleja un equilibrio absoluto que alimenta la rivalidad: seis victorias para los parisinos, seis para los catalanes y cuatro empates. En la retina de los aficionados aún perdura la intensa eliminatoria de cuartos de final de 2024 y el triunfo parisino a domicilio en la fase de liga pasada, factores que añaden picante a una cita cargada de tensión y morbo futbolístico.

El cuadro de Hansi Flick aterriza en la capital francesa impulsado por un andar arrollador en LaLiga, donde suma un pleno de nueve victorias consecutivas. Basando su juego en una presión asfixiante y una línea defensiva adelantada, el equipo catalán busca adueñarse de la posesión y someter al rival a través del talento desbordante de Lamine Yamal y la visión de juego de Pedri en la medular.

Por su parte, el PSG de Luis Enrique llega tras superar 3-1 al Estrasburgo en el ámbito local. Los parisinos destacan por su vértigo en las transiciones ofensivas, aprovechando la velocidad punzante de Khvicha Kvaratskhelia y la omnipresencia de Ousmane Dembélé, quien volverá a acaparar todas las miradas al cruzarse nuevamente con su antiguo club.

Novedades de ambos equipos

El partido estará marcado también por ausencias sensibles en ambas escuadras. El Paris Saint-Germain no podrá contar con el lateral izquierdo portugués Nuno Mendes, descartado por molestias musculares. Su lugar en el esquema defensivo será cubierto por Lucas Hernández o Lucas Digne, quienes tendrán la dura misión de frenar el peligroso carril derecho blaugrana.

Por el lado del Barcelona, Flick ajusta piezas en la zona media y de contención para sostener el ritmo físico que exigirá la medular parisina liderada por Vitinha y João Neves.

Posibles formaciones