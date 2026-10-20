¿Está el hijo de alias Tirofijo relacionado con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

En diálogo con Noticias RCN, la excandidata presidencial Paloma Valencia se refirió a la denuncia realizada por María Claudia Tarazona, según la cual, Enrique Marulanda, hijo de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, estaría relacionado con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La también exsenadora advirtió que “los investigadores que tiene la Fiscalía, las personas que están a cargo (de la investigación), han venido avanzando. Lo que sorprende es que la cabeza de la entidad, la señora fiscal general de la nación, no ha abordado esta investigación con mayor cuidado”.

Según Valencia, quedan en el aire preguntas sobre las disidencias de las Farc y si mantenían o no “vínculos con quienes, supuestamente, se desmovilizaron. Al igual que sobre el papel del régimen de Maduro, en la (presunta) financiación del magnicidio de Miguel Uribe”.

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Testimonios sugieren que la orden de asesinar a Miguel Uribe pudo haber salido del Congreso:

Enrique Marulanda, hijo de crianza de la exsenadora Sandra Ramírez, es señalado de mantener una relación cercana con grupos criminales y administrar una mina ilegal.

Además, se conoció información que sugiere que el dinero para el magnicidio de Miguel Uribe habría venido de Venezuela.

Al respecto, la exsenadora Valencia indicó que “no hay pruebas, pero hay un testimonio que señala vinculaciones de presuntos senadores y representantes de las Farc cercanos al homicidio. Otro de los testimonios señala al hijo de Tirofijo como uno de los determinadores de este magnicidio”.

Y advirtió que “es urgente una conversación con los Estados Unidos, para hacer estas preguntas a Maduro y que el Gobierno permita acciones que permitan poner presos a los integrantes de la Segunda Marquetalia”.

El daño a la democracia colombiana fue profundamente “grave”:

A poco más de un año del asesinato de Miguel Uribe, la excandidata Valencia lamentó: “Fue un daño tremendamente grave a la democracia. Había mucha gente que simpatizaba con Miguel. Yo no puedo decir que hubiera sido o no el candidato, el proceso estaba en una etapa embrional, pero lo cierto es que los grupos criminales no tienen por qué decidir quién puede ser presidente de Colombia y quién no. A Miguel le arrebataron todo, empezando por su vida”.

En sus palabras, hoy permanece la duda sobre “¿Qué pasó con la inteligencia colombiana? ¿Qué pasó con la infiltración de Calarcá? ¿Por qué la inteligencia colombiana no sabía del magnicidio de Miguel Uribe? ¿Qué pasó con la UNP en cabeza de una persona tan cercana a Gustavo Petro, que negó los esquemas de seguridad a Miguel Uribe? ¿Qué pasó con la protección de un candidato presidencial que, a todas luces, fue estigmatizado?”.