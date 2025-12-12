"Ha sido complicado": reconocida actriz y cantante sufrió inesperado accidente en su casa

Hace pocos días, una reconocida actriz mexicana reapareció en redes sociales y les contó a sus seguidores que tuvo un inesperado percance.

Laura Flores, que tiene 62 años y ha participado en producciones como '¿Quién es quién?, 'En otra piel', 'Milagros de Navidad', 'Los hilos del pasado', 'Vuelve a mí' y 'Señora acero 3', informó que tuvo que ausentarse para resolver un inconveniente que le ha causado estrés.

¿Qué fue lo que ocurrió? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el accidente que sufrió Laura Flores, la reconocida actriz de México, en su casa

Laura Flores publicó un video en Instagram y explicó que estuvo unos días en Japón, pero que se encontró con un problema inesperado apenas retornó.

"Tuvimos un pequeño accidente porque se nos inundó la casa. Un grifo se quedó abierto tres semanas y hay muchas cosas que cambiar y arreglar", afirmó la actriz y cantante.

"Hay una habitación que prácticamente hubo que desmantelar. Tocó botar el piso, la pared y está en proceso hasta que se termine de secar bien todo. Ha sido un verdadero espectáculo y he estado toda la semana en encierro y entre cajas", añadió.

Además, Laura Flores indicó que durante el incidente se dañaron fotos, bolsas e, incluso, hasta zapatos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores tras el inesperado accidente que sufrió la actriz Laura Flores, de México?

Tras el post de Laura Flores, los seguidores le han manifestado que afortunadamente la situación no pasó a mayores y han deseado que los daños puedan repararse pronto.

"Lo importante es que tiene solución", "confiemos en que se resuelva a tiempo y bien", "bendiciones" y "solo resta esperar que todo se seque", han sido algunos de los mensajes.

Mientras tanto, Laura Flores prometió mostrar cómo queda su casa cuando termine de solucionar lo que está pendiente.