Gremios reaccionan al proyecto de decreto que afectaría Airbnb en Colombia: pros y contras

El proyecto de decreto del Ministerio de Comercio para regular a todos los actores del turismo, incluidas plataformas como Airbnb, abrió un amplio debate entre empresarios y gremios del sector.

La propuesta exige que las plataformas y los propietarios de viviendas turísticas cuenten con Registro Nacional de Turismo (RNT) y crea el Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (Svcrnt).

La posición de los empresarios sobre el proyecto de decreto

De acuerdo con los empresarios, estos requisitos podrían afectar a la mayoría de alojamientos vinculados a las rentas cortas en el país. Xavier Camilo Cárdenas, CEO de Wellcome Travel, afirmó en diálogo con La República que más del 95% del inventario de propiedades de Airbnb estaría en riesgo y que la medida podría comprometer más de 215.000 empleos que dependen de este segmento.

Sergio Mutis, presidente del Grupo Valor, dijo a este medio que un exceso regulatorio podría frenar el turismo. "Sería más perjudicial que positivo”, al generar burocracia, posibles riesgos de corrupción y un desincentivo para la operación en un mercado altamente dinámico como el de las rentas cortas.

La postura del gremio hotelero: Anato respalda el decreto

Aunque el sector empresarial ha manifestado múltiples objeciones, Anato, presidido por Paula Cortés, expresó respaldo al proyecto del Ministerio de Comercio. Cortés afirmó a La FM que la intención no es eliminar plataformas, sino promover seguridad, calidad y condiciones equitativas entre operadores.

Cortés explicó que la informalidad turística se ha incrementado desde la pandemia y que muchos alojamientos operan sin registro, lo que dificulta la verificación de datos en casos sensibles, como viajes con menores de edad.

La postura de los dueños de Airbnb

El peso económico de Airbnb en Colombia también ha sido señalado en este debate. En 2024 la plataforma generó una derrama económica de $10,6 billones, de los cuales $1,6 billones fueron recibidos por alojamientos y $9 billones por otros comercios beneficiados por la actividad turística.

Según Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb en Sudamérica, estos datos muestran el aporte económico de la plataforma para las comunidades locales.