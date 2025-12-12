Preocupación por reconocida actriz: reveló que la diagnosticaron con esta enfermedad

En las últimas horas, a través de las redes sociales, una reconocida actriz de Estados Unidos reveló que tuvieron que realizarle una cirugía y que le detectaron una enfermedad.

Lili Reinhart, que es oriunda de Cleveland, Ohio, tiene 29 años y participó en la serie Riverdale, publicó una foto desde la camilla de un hospital y contó exactamente qué es lo que está pasando con su salud.

Además, expuso cómo ha sido su proceso y dejó una importante reflexión sobre el padecimiento. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Lili Reinhart, la reconocida actriz de Estados Unidos, fue diagnosticada con endometriosis

El 11 de diciembre de 2025, en una post de Instagram, Lili Reinhart indicó que, tras un largo tiempo de monitoreos médicos, le confirmaron que tiene endometriosis.

"La semana pasada me diagnosticaron oficialmente con endometriosis, tras una cirugía laparoscópica. El año pasado fui a un uroginecólogo, me diagnosticaron cistitis intersticial y me dijeron que no había cura ni alivio duradero para mis síntomas. Tres visitas al hospital, múltiples urólogos y ginecólogos y ninguno consideró seriamente la endometriosis como la causa subyacente de lo que experimentaba", precisó.

"No fue hasta que trabajé con dos terapeutas de suelo pélvico que se me mencionó la palabra endometriosis como posible causa de mi dolor. Insistí en hacerme una resonancia magnética por mi cuenta, lo que me diagnosticó adenomiosis. A partir de ahí, me reuní con un especialista en endometriosis que me ayudó a decidir que la cirugía laparoscópica era el siguiente paso que quería dar. Me alegro de haber confiado en mi cuerpo y haber escuchado mi instinto. Seguiré abogando para que otras personas hagan lo mismo porque esta es una enfermedad extremadamente incomprendida", añadió.

¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis, la enfermedad que le diagnosticaron a la actriz Lili Reinhart?

La endometriosis, según los especialistas, se genera cuando las células del revestimiento de la matriz crecen en otras zonas del cuerpo.

Los principales síntomas son: