Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla reanuda operaciones tras superar incidente con aeronave de carga

La Aerocivil informó que fue restablecida la operación luego de superar la contingencia generada por el incidente de la aeronave de la empresa Aerosource.

Sanción por incumplimiento en el aeropuerto de Barranquilla
Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Foto Archivo RCN

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
11:50 a. m.
La Aeronáutica Civil informó que la operación aérea en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla fue restablecida.

Reanudan operación en el aeropuerto de Barranquilla

Esto, tras superar la contingencia generada por el incidente del vuelo KRE140 (HK-5216) de la empresa Aerosource, ocurrido este 12 de diciembre.

La entidad reiteró a los usuarios la importancia de consultar con sus aerolíneas cualquier ajuste en los itinerarios tras la interrupción temporal del servicio.

Según el comunicado oficial, mientras se realizaban las labores de inspección en la pista para descartar daños en la infraestructura, la Aerocivil coordinó acciones con los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta, así como con diferentes aerolíneas, para garantizar alternativas operativas que mitigaran el impacto del cierre temporal.

Dichas medidas incluyeron el establecimiento de vuelos adicionales y el traslado terrestre de pasajeros entre las tres ciudades para asegurar conexiones y continuidad en los itinerarios, especialmente ante la alta demanda prevista por la final del fútbol colombiano.

Así fue el incidente en el aeropuerto de Barranquilla

El incidente que originó la contingencia se produjo cuando la aeronave de Aerosource presentó una falla en el tren de aterrizaje izquierdo poco después del despegue, lo que obligó a su retorno inmediato.

El avión logró aterrizar de manera segura gracias a la rápida actuación del personal de tierra y los Bomberos Aeronáuticos. Posteriormente, se llevaron a cabo revisiones técnicas para garantizar las condiciones de seguridad de la pista antes de su reapertura.

La Aerocivil confirmó que activó todos los protocolos establecidos para la investigación de accidentes e incidentes, con el fin de determinar las causas técnicas u operacionales que pudieron generar la falla. La entidad anunció que informará oportunamente los avances del proceso investigativo.

