CANAL RCN
Internacional

Nuevo luto en El Gran Combo de Puerto Rico: se confirmó la muerte de icónico cantante

El deceso del legendario artista fue confirmado por sus familiares a través de un sentido comunicado.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
11:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La salsa se encuentra de luto debido a que este 12 de diciembre de 2025, en horas de la mañana, se confirmó la muerte de un icónico cantante.

Luis Alberto 'Papo' Rosario, que nació en abril de 1947 en Puerto Rico, comenzó su carrera en la década de los 60 y se convirtió en integrante de El Gran Combo de Puerto Rico en 1980, falleció a sus 78 años.

Luto en la música: falleció Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico y leyenda de la salsa
RELACIONADO

Luto en la música: falleció Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico y leyenda de la salsa

'Papo' Rosario perteneció al Gran Combo de Puerto Rico durante más de 38 años y fue la voz en éxitos inolvidables como 'Le dicen papá', 'No me olvides', 'Todo bien', 'Carbonerito' y 'Regresa ya'.

Así se confirmó la muerte de Luis Alberto 'Papo' Rosario, legendario cantante de El Gran Combo de Puerto Rico

A través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de Luis Alberto 'Papo' Rosario, sus familiares confirmaron su deceso.

"Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio 'Papo' Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón", redactaron.

"Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos siga llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia. Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, sus hijos y familiares", complementaron.

Estas han sido las primeras reacciones de los fanáticos de El Gran Combo de Puerto Rico tras la muerte de Luis 'Papo' Rosario

Tras leer el comunicado de los familiares, los seguidores de Luis Alberto 'Papo' Rosario quedaron completamente devastados y comenzaron a resaltar su legado y a darle el último adiós.

Luto: reconocido cantante murió tras ser apuñalado
RELACIONADO

Luto: reconocido cantante murió tras ser apuñalado

"Te mudaste al otro barrio a darle buena interpretación a papá Dios", "mis condolencias a todos los familiares", "que en paz descanse", "recibimos esta partida con profundo dolor", "tu voz y legado vivirán por siempre en nuestros corazones", "te recordaremos" y "un abrazo fuerte y solidario para todos", han sido algunos de los primeros mensajes.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Casa Blanca aseguró que moretones y vendas en las manos de Trump son por “tantos apretones de mano”

María Corina Machado

La historia detrás del grupo militar de EE. UU. que ayudó a que María Corina Machado escapara

Artistas

Murió un querido actor y humorista: esta fue la causa

Otras Noticias

Animales

Gato cayó y quedó atrapado en un pozo séptico de 12 metros de profundidad en Pasto: ¿cómo lo rescataron?

Los bomberos trabajaron arduamente con herramientas de corte para liberarlo.

Artistas

Preocupación por reconocida actriz: reveló que la diagnosticaron con esta enfermedad

La importante actriz explicó el proceso por el que tuvo que pasar hasta ser diagnosticada.

Millonarios

Millonarios tendría todo listo con un nuevo refuerzo: no es Rodrigo Ureña

Dólar

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! Así se está cotizando

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?