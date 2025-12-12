Nuevo luto en El Gran Combo de Puerto Rico: se confirmó la muerte de icónico cantante

La salsa se encuentra de luto debido a que este 12 de diciembre de 2025, en horas de la mañana, se confirmó la muerte de un icónico cantante.

Luis Alberto 'Papo' Rosario, que nació en abril de 1947 en Puerto Rico, comenzó su carrera en la década de los 60 y se convirtió en integrante de El Gran Combo de Puerto Rico en 1980, falleció a sus 78 años.

'Papo' Rosario perteneció al Gran Combo de Puerto Rico durante más de 38 años y fue la voz en éxitos inolvidables como 'Le dicen papá', 'No me olvides', 'Todo bien', 'Carbonerito' y 'Regresa ya'.

Así se confirmó la muerte de Luis Alberto 'Papo' Rosario, legendario cantante de El Gran Combo de Puerto Rico

A través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de Luis Alberto 'Papo' Rosario, sus familiares confirmaron su deceso.

"Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio 'Papo' Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón", redactaron.

"Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos siga llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia. Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, sus hijos y familiares", complementaron.

Estas han sido las primeras reacciones de los fanáticos de El Gran Combo de Puerto Rico tras la muerte de Luis 'Papo' Rosario

Tras leer el comunicado de los familiares, los seguidores de Luis Alberto 'Papo' Rosario quedaron completamente devastados y comenzaron a resaltar su legado y a darle el último adiós.

"Te mudaste al otro barrio a darle buena interpretación a papá Dios", "mis condolencias a todos los familiares", "que en paz descanse", "recibimos esta partida con profundo dolor", "tu voz y legado vivirán por siempre en nuestros corazones", "te recordaremos" y "un abrazo fuerte y solidario para todos", han sido algunos de los primeros mensajes.