Los jugadores más valiosos de la final de la Liga BetPlay 2025-II

Este viernes 12 de diciembre, el estadio Metropolitano de Barranquilla será el epicentro del fútbol colombiano con la disputa del partido de ida de la gran final entre Junior y Deportes Tolima. El compromiso promete un espectáculo vibrante no solo por la importancia del título, sino por el talento y el valor de los futbolistas que estarán en el terreno de juego.

Según Transfermarkt, portal especializado en fichajes y tasación de jugadores, el once ideal conformado por los futbolistas más costosos entre ambos finalistas supera los 10 millones de euros, una cifra que refleja el crecimiento competitivo del FPC y la calidad de los planteles que disputan el título del segundo semestre del 2025.

Entre las figuras más destacadas está el arquero del Tolima, Cristopher Fiermarín, quien con un valor de 1.5 millones de euros se posiciona como el guardameta más costoso de la final. Su regularidad, liderazgo y capacidad en el juego aéreo lo han convertido en una de las piezas fundamentales del conjunto pijao durante todo el semestre.

Una defensa y un mediocampo equilibrados en valor y rendimiento

La zona defensiva del once ideal también refleja el equilibrio entre ambos equipos. Por Junior aparecen Edwin Herrera (700.000 euros) y Jermein Peña (650.000 euros), mientras que Tolima aporta a Anderson Angulo (650.000 euros) y Samuel Velásquez (900.000 euros), uno de los centrales con mejor proyección del torneo.

En el mediocampo, el valor económico también está parejo. Junior suma en esta línea a Joel Canchimbo, tasado en 1 millón de euros, y a Jesús Rivas, valorado en 900.000 euros. Por su parte, Tolima aporta a Brayan Rovira y Mauricio González, ambos con un precio de 900.000 euros, evidenciando una mitad de la cancha sólida, intensa y con buen pie.

Enamorado, la joya más costosa de toda la final

En el frente de ataque es donde aparece el futbolista mejor valorado de toda la serie. Se trata de José Enamorado, extremo del Junior, quien alcanza una tasación de 1.8 millones de euros, siendo así el jugador más costoso entre los protagonistas de la final. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para marcar diferencias lo convierten en una de las principales cartas ofensivas del equipo barranquillero.

Lo acompaña en el once ideal el delantero paraguayo Guillermo Paiva, también del Junior, valorado en 800.000 euros.

Con esta mezcla de talento, proyección y altos valores de mercado, la final entre Junior y Tolima no solo promete intensidad deportiva, sino también una exhibición de jugadores que hoy representan parte del presente y el futuro del fútbol colombiano. El Metropolitano está listo para una noche inolvidable.