CANAL RCN
Tendencias

"El pánico más horrible de mi vida": reconocida actriz colombiana vivió susto en medio de su embarazo

La actriz, en una reciente entrevista, relató qué fue lo que le pasó en medio de dos viajes. ¿Qué le dijeron los médicos?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace pocas semanas, Ana María Estupiñán, la reconocida actriz que hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia e interpretó a Michelle Durango en la novela 'Rigo' del Canal RCN, anunció que está esperando a un bebé.

La también cantante manifestó que junto a Matías Bylin, su pareja, tenían proyectado ese sueño desde hace mucho tiempo y que se encuentran muy ilusionados con la nueva etapa de vida que están viviendo.

Reconocida actriz colombiana sorprendió a todos tras confirmar su embarazo
RELACIONADO

Reconocida actriz colombiana sorprendió a todos tras confirmar su embarazo

Además, en los últimos días, la pareja le concedió una entrevista al pódcast 'Simplemente Cris' y no solo contaron cómo fue el primer trimestre de embarazo, sino que reconocieron que han tenido dos sustos muy grandes. ¿Cuáles han sido?

Ana María Estupiñán, la reconocida actriz colombiana, reveló cómo han sido los sustos que ha tenido en su embarazo

En su diálogo con el pódcast 'Simplemente Cris', Ana María Estupiñán contó que se encontraba en un viaje en el marco de la despedida de soltera de su hermana, pero que tuvo dos sustos que la dejaron en shock.

"Tuve un sangrado al día siguiente que llegué. Yo me levanté sangrando y fue el pánico más horrible de mi vida. Me tocó ir a urgencias en Miami, Estados Unidos, pero gracias a Dios nuestro seguro cubre cuando estamos por fuera. El tema es que allá cuando es una urgencia no te dejan ver el ultrasonido ni escuchar el corazón ni nada, entonces fue una incertidumbre horrible, pero el médico me dijo que todo estaba bien", relató Ana María Estupiñán.

Además, la reconocida actriz detalló que el especialista la autorizó a subirse a un crucero, pero que estando en alta mar vivió otro susto.

"Estando en el barco pasó otra vez, ahí sí que fue peor y creo que eso es lo más aterrador que he vivido en toda mi vida. Me dio un ataque de pánico en el que temblaba y mis hermanas trataban de calmarme, pero yo no podía. Además, sentía que me faltaba el aire y no sabía qué hacer. Entonces cuando llegue a Nasáu me tocó ir a una clínica, pero no se trató de nada malo con el bebé", complementó Ana María Estupiñán.

Esa parte de la entrevista se puede ver desde el minuto 34:

¿El bebé de Ana María Estupiñán será niño o niña?

Ana María Estupiñán, en sus redes sociales, reveló que próximamente se convertirá en la mamá de un niño que desde ya es la razón de su vida.

¡Ana María Estupiñán se casa!
RELACIONADO

¡Ana María Estupiñán se casa!

Asimismo, contó que su hijo se llamará Emanuel debido a un versículo que leyó en la biblia junto a su pareja.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Autoridades llegan a la extravagante fiesta de Kris Jenner por su cumpleaños 70

Inteligencia Artificial

Cómo probar nuevos peinados con una foto con el apoyo de la inteligencia artificial: paso sencillo

Artistas

Cantante de vallenato causa revuelo tras admitir que le fue infiel a su esposa

Otras Noticias

Cundinamarca

Tren de Zipaquirá: detalles del ambicioso proyecto que busca hacer historia y beneficiar a millones

El proyecto cuenta con el apoyo de Cundinamarca y el Gobierno. ¿Cómo será el aporte de Bogotá?

Pakistán

Al menos 12 muertos deja atentado suicida frente a un juzgado en Pakistán

Según las autoridades, unas 27 personas más resultaron heridas por la explosión frente a un tribunal de Islamabad.

Colpensiones

Colpensiones anuncia fecha de pago de la mesada para el diciembre: así puede saber si recibirá el monto

James Rodríguez

Néstor Lorenzo “apretó” a James y le dejó claras las condiciones para estar en la selección

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos