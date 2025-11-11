"El pánico más horrible de mi vida": reconocida actriz colombiana vivió susto en medio de su embarazo

Hace pocas semanas, Ana María Estupiñán, la reconocida actriz que hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia e interpretó a Michelle Durango en la novela 'Rigo' del Canal RCN, anunció que está esperando a un bebé.

La también cantante manifestó que junto a Matías Bylin, su pareja, tenían proyectado ese sueño desde hace mucho tiempo y que se encuentran muy ilusionados con la nueva etapa de vida que están viviendo.

Además, en los últimos días, la pareja le concedió una entrevista al pódcast 'Simplemente Cris' y no solo contaron cómo fue el primer trimestre de embarazo, sino que reconocieron que han tenido dos sustos muy grandes. ¿Cuáles han sido?

Ana María Estupiñán, la reconocida actriz colombiana, reveló cómo han sido los sustos que ha tenido en su embarazo

En su diálogo con el pódcast 'Simplemente Cris', Ana María Estupiñán contó que se encontraba en un viaje en el marco de la despedida de soltera de su hermana, pero que tuvo dos sustos que la dejaron en shock.

"Tuve un sangrado al día siguiente que llegué. Yo me levanté sangrando y fue el pánico más horrible de mi vida. Me tocó ir a urgencias en Miami, Estados Unidos, pero gracias a Dios nuestro seguro cubre cuando estamos por fuera. El tema es que allá cuando es una urgencia no te dejan ver el ultrasonido ni escuchar el corazón ni nada, entonces fue una incertidumbre horrible, pero el médico me dijo que todo estaba bien", relató Ana María Estupiñán.

Además, la reconocida actriz detalló que el especialista la autorizó a subirse a un crucero, pero que estando en alta mar vivió otro susto.

"Estando en el barco pasó otra vez, ahí sí que fue peor y creo que eso es lo más aterrador que he vivido en toda mi vida. Me dio un ataque de pánico en el que temblaba y mis hermanas trataban de calmarme, pero yo no podía. Además, sentía que me faltaba el aire y no sabía qué hacer. Entonces cuando llegue a Nasáu me tocó ir a una clínica, pero no se trató de nada malo con el bebé", complementó Ana María Estupiñán.

Esa parte de la entrevista se puede ver desde el minuto 34:

¿El bebé de Ana María Estupiñán será niño o niña?

Ana María Estupiñán, en sus redes sociales, reveló que próximamente se convertirá en la mamá de un niño que desde ya es la razón de su vida.

Asimismo, contó que su hijo se llamará Emanuel debido a un versículo que leyó en la biblia junto a su pareja.