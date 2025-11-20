"Ya no está con nosotros": reconocida presentadora perdió su bebé tras revelar que estaba embarazada

Una de las presentadoras más reconocidas de Venezuela está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida.

Anmarie Camacho, que es oriunda de Barquisimeto, tiene 39 años y también se ha destacado como modelo, informó en sus redes sociales que, desafortunadamente, perdió el bebé que estaba esperando.

La reconocida presentadora, en Televen TV, el canal en el que trabaja, y en su cuenta de Instagram, había revelado el pasado 8 de octubre que se encontraba en embarazo.

"La familia crece. Nuevamente, recibimos la bendición más grande del mundo y solamente puedo decir Gracias Dios", escribió Anmarie Camacho en esa oportunidad.

Sin embargo, un mes después, les permitió saber a sus seguidores que su segundo bebé ya no se encuentra con ella.

Anmarie Camacho, con un desgarrador mensaje, informó que perdió su bebé

En un post desgarrador, Anmarie Camacho escribió que se encuentra afrontando uno de los momentos más complicados de su existencia debido a que su segundo bebé ahora es un ángel que la acompaña desde el cielo.

"Hoy les comparto algo que jamás imaginé que me tocaría vivir. Nuestro segundo rayito de amor ya no está con nosotros. Es un momento muy doloroso que hemos tenido que enfrentar y que nos ha devastado profundamente, macando nuestra vida de una manera indescriptible. En medio de este dolor, con resiliencia y buscando entender lo que no se puede explicar, luego de unos días bien complejos, hoy, con un poco más de tranquilidad, me atrevo a contarlo, con la firme convicción de que Dios tiene un plan perfecto y un propósito para cada uno de nosotros", comenzó escribiendo la presentadora Anmarie Camacho.

"Afortunadamente, el amor y la ternura de nuestro amado hijo Emmanuel nos ha enseñado a sonreír hasta en los momentos más difíciles. Él ha sido nuestro gran maestro y por él prometo seguir siendo los padres amorosos, felices y valientes que hemos sido. Ahora con un angelito muy especial que siempre será amado y que nos acompaña desde el cielo. Han pasado algunos días donde he tomado una pausa en mis actividades de radio y televisión, entendiendo que la prioridad es recuperarme tanto física como emocionalmente", agregó.

Los seguidores de Anmarie Camacho, la reconocida presentadora de Venezuela, han expresado sus condolencias

Tras el post de Anmarie Camacho, sus colegas y seguidores le han escrito una gran cantidad de mensajes de fortaleza.

"Te apapacho, querida Anma", "solo Dios sabe", "un abrazo a toda la familia", "es un ángel que siempre los acompañará", "estamos contigo", "fuerza, mi reina", "lo siento con el alma", "te mando muchas bendiciones" y "los amo hasta el infinito", han sido algunas de las palabras expresadas.